Seis planes para disfrutar del primer fin de semana de septiembre en Vigo

Esta semana ha sido, sin duda, punto de inicio para muchos: La vuelta de vacaciones representa, en una gran parte de los casos, el arranque de un nuevo año. Sin embargo, no hay que olvidarse de que el verano no se ha ido, y de que todavía quedan por delante muchos planes para disfrutar de estos últimos coletazos veraniegos.

Para el primer fin de semana completo de septiembre habrá hueco especialmente destacado en Vigo para la música, que no dejará de sonar en ningún rincón de la ciudad, pero no faltarán las fiestas gastronómicas, las exhibiciones teatrales o interesantes charlas.

A continuación te proponemos desde Treintayseis los planes más destacados para los próximos días. Toma nota para no perderte ninguno.

"Logra una mente súper enfocada"

El ingeniero aeroespacial, Félix Torán, estará en la ciudad olívica este viernes con su charla gratuita "Logra una mente súper enfocada". La cita será en la FNAC del Centro Comercial Vialia este viernes, día 6 de septiembre, a las 19:00 horas.

Según el propio conferenciante, se tratará de una charla "muy práctica" con parte de meditación. En ella se aprenderá sobre la concentración y sus beneficios, así como la manera de practicarla de la mejor manera. Será necesario inscribirse previamente.

Teatro con Imaxinatea

Durante este mes de septiembre arrancará Expolab 24: "A escena, cinco anos de teatro e creatividade", organizado por Imaxinatea Lab Creativo. Incluirá muestras teatrales, talleres y una exposición.

La iniciativa se inaugurará el viernes, día 6 de septiembre, a las 20:00 horas, con una exposición en Apostrophe Sala de Arte, en el Centro Comercial Plaza Elíptica. En este mismo lugar se representará la obra de teatro "O suceso", el día 18 de septiembre a las 20:30 horas.

Por otro lado, los días 16, 17 y 19 de septiembre habrá clases gratuitas de teatro en Imaxinatea Lab -Praza Francisco Fernández del Riego-. Será necesario inscribirse previamente. Además, el día 25 se representará la obra de teatro "Clara", en el mismo emplazamiento -20:30 horas-.

Imaxinatea Lab Creativo

16 conciertos simultáneos en la ciudad

Bajo el lema "Abraza Vigo dende a música", el programa "Conexións Vigo" promoverá en la ciudad la celebración de 16 conciertos simultáneos en diferentes puntos. Será este viernes, día 6 de septiembre.

La iniciativa arrancará a las 19:00 horas y las distintas formaciones y enclaves serán: Cámara D'Ría, en Capela da Guía; Felipe Villar Trío, en Praza de Compostela; Sonata Lunfarda, en Ronda de Don Bosco; Ghaveta, en Baluarte-O Castro; Sicixia, en Praza do Emigrante; Kasuals, en Villa Solita; Alteanos, en Rúa do Príncipe; Fuzzo, en Porta do Sol; Zoqueiros, en Samil; Lume de Cana, en Paseo de Bouzas; Conexións Clásico Voz, en Pazo de Castrelos; Conexións Clásico, Atrio de la Colegiata; Conexións Jazz, en Rúa Rosalía de Castro; Leni Pérez & Cantareiras, en Mercado de Teis; Santi Meijide Dúo, en Mercado do Calvario y Conxunto Canto Mayeusis, en la entrada del Sagrado Corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conexións Vigo (@conexionsvigo)

Último terraceo: The tallest man on earth

El telón se bajará este fin de semana en el Auditorio Mar de Vigo con la última propuesta del Festival Terraceo: The tallest man on earth. Se trata, tal y como indican desde la organización, del "rey Midas" del folk sueco y escandinavo, o, lo que es lo mismo, Kristian Matsson.

Se subirá al ya mítico escenario este sábado, día 7 de septiembre, a partir de las 21:00 horas. Desde allí interpretará temas de algunos de sus álbumes: "There’s No Leaving Now", "Dark Bird Is Home" o "Henry St.", su sexto trabajo.

Festa do Xurelo de Cabral

Todavía quedan fiestas gastronómicas que vivir en la ciudad olívica. Este fin de semana será el turno para la Festa do Xurelo de Cabral, que llegará a su XXIV edición este sábado, día 7 de septiembre.

Organizada por la Asociación de Vecinos da Feira de Cabral, las degustaciones comenzarán a las 12:30 horas: Habrá xurelo asado, en escabeche, y en empanada - también habrá probabilidad de degustarla de carne, bonito o bacalo-.

El Grupo de Bombos de Monçao, la Unión Musical de Cabral, Os Ferraias da Etea, las Pandereteiras Xoltra, Robert Sax y Antonio Barros pondrán la nota musical a la velada.

Festa do Xurelo de Cabral

10K Alfonso Moro

El Club ADN Runners-Telmo Peluqueros, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Vigo, organizará este domingo, día 8 de septiembre, la XIII Edición de la carrera Alfonso Moro.

La cita arrancará a las 10:00 horas con un circuito de cinco kilómetros de distancia al que los participantes podrán dar dos vueltas completas.

El evento deportivo tendrá un marcado carácter solidario, pues se podrán realizar donaciones voluntarias en favor de APAMP -Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral- con el objetivo de que la entidad pueda realizar una necesaria adaptación de su furgoneta.