¿Se pueden delimitar parcelas "privadas" en las playas de Vigo? El Concello advierte que habrá multas

La masificación de las playas de Galicia este verano ha dejado imágenes insólitas, que se han replicado en varias de las zonas en las que más turistas hay cada verano. Así, los arenales de O Morrazo lucen desde hace semanas pintadas en las que piden que se marchen los forasteros y en Oleiros un bar incluso llegó a insinuar que prohibía que los turistas consumiesen en su terraza.

Este fin de semana, una impactante imagen de la playa viguesa de Samil ha dado la vuelta a España, puesto que en ella se ve cómo un grupo de personas delimita una parcela utilizando cortavientos. "No me entra en una foto", dice el autor del vídeo que se ha viralizado: "Es una barbaridad".

En las imágenes se ve cómo varios usuarios de la playa de Samil utilizan cortavientos para crear una parcela "privada", algo que, además de molestar a los demás bañistas, no está permitido por la normativa municipal. En la Ordenanza Reguladora do uso e desfrute de praias del Concello de Vigo se explica claramente que el uso del dominio público marítimo terrestre "será libre, pública e gratuíto", incluyendo las actividades que allí se realicen como "estar, pasear ou bañarse". De esta norma, por tanto, se deduce que no se podría "cerrar" un espacio considerado público para uso privado.

Asimismo, la misma normativa prohíbe expresamente el uso privativo del dominio público marítimo terrestre. Por tanto, la instalación denunciada en el vídeo supondría probablemente un incumplimiento de la normativa municipal y sería sancionable.

Multas desde este martes

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido preguntado esta misma mañana por reporteros del programa Mañaneros de TVE, puesto que las imágenes han impactado en todo el país. "La primera vez que aparecieron cortavientos fue este año", explicaba, por lo que la norma se ha tenido que ajustar para garantizar la seguridad de los bañistas.

"En este momento se está advirtiendo a todo el mundo por megafonía de que la normativa lo prohíbe: no puede haber ningún obstáculo para que los servicios de salvamento y socorrismo puedan hacer su trabajo", explica Caballero. Por ello, a partir de este mismo martes empezará a multarse a los usuarios que entorpezcan la labor de los servicios de emergencias "parcelando" la playa. "La primera multa será de 750 euros", asegura el regidor: "No son multas menores, porque si reincides te vas a 1.500 euros".