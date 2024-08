La Policía Local de Vigo "no detectó actividad" en el Saltamontes de Matamá el día del accidente

El Concello de Vigo declaró este lunes que la atracción 'Saltamontes', en la que perdió la vida un hombre la madrugada del viernes en Matamá, no contaba con autorización municipal para su puesta en marcha. Hoy, en un nuevo comunicado, el Ayuntamiento informa que "tanto el titular de la atracción como la Comisión de Fiestas" tuvieron una notificación "escrita" de esta situación.

A raíz de las preguntas formuladas por la oposición, que cuestionaba ayer si había acuse de recibo de la resolución del Ayuntamiento sobre la atracción, el gobierno local insiste en que se notificó por escrito a su titular y a la comisión que el 'Saltamontes' no tenía permitido entrar en funcionamiento. El motivo es que no había aportado la documentación requerida.

El BNG de Vigo reclamaba ayer, y este martes repetía la pregunta a los medios, saber por qué no se precintó la atracción si no tenía autorización para funcionar. El Concello asegura que la Policía Local se presentó en Matamá la tarde del viernes, día 2 de agosto (el accidente mortal se produjo en torno las 02:00 horas de la madrugada) y "no detectó actividad" en el lugar.

"En cualquier caso, este tráfico suceso está siendo investigado por el Juzgado, que cuenta con toda la colaboración del Concello de Vigo", concluye el comunicado.

Piden la declaración de la edil de Seguridad

En relación a este suceso, el BNG ha registrado este martes una solicitud formal dirigida al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para que se convoque de manera extraordinaria y urgente la Comisión Informativa de Seguridad, para "aclarar" el accidente.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, también demanda la comparecencia pública de la edil-delegada de Seguridad, Patricia Rodríguez, y del jefe de servicio, Antonio Viviero, "para dar todas las explicaciones en detalle sobre lo ocurrido en relación a este accidente, esclarecer la actuación de los servicios municipales con carácter previo y también en la intervención en el accidente", así como "someterse a las preguntas" de los grupos de la oposición.

Fiestas de Beade

El PP de Vigo, por su parte, acusa al Concello de pretender "lavarse las manos" y "descargar responsabilidad cuando él mismo reconoce que la atracción siniestrada no cumplía con la normativa vigente".

Además, el portavoz 'popular' Miguel Martín declara que el 'Saltamontes' donde se produjo el accidente "estuvo funcionando de forma irregular días antes en las Fiestas de Santa Ana en Beade". Según explica, la petición para la instalación de ambos festejos se hizo el mismo día, el 24 de julio, y "no fue hasta el 1 de agosto, una vez terminadas las fiestas de Beade, cuando el Concello advierte de la falta de documentación al propietario".

Martín se pregunta "qué sentido tiene exigir el cumplimiento de una normativa si luego, ante el evidente incumplimiento de la misma, no hacen nada y se lavan las manos". Al igual que el BNG, desde el PP plantean por qué no se precintó la atracción.