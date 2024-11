Ni camarero ni dependiente: una profesión muy demanda en Ourense no encuentra trabajadores

El número de parados registrados en las oficinas gallegas de los servicios públicos de empleo subió en 2.314 personas (+1,95%) este último mes de septiembre, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El paro se incrementó en la Comunidad muy por encima de la media en España, ya que el crecimiento fue del 0,1%, con 3.164 desempleados más.

A falta de conocer los resultados referidos a octubre, que se darán a conocer en tan solo unos días, en Galicia había en septiembre un total de 120.992 parados, 9.651 menos que hace un año, cayendo un 7,32% respecto al noveno mes de 2023. El descenso interanual a nivel nacional fue del 5,41%, hasta 2,57 millones de desempleados.

A pesar de los datos hay profesiones en Ourense que no encuentran trabajadores y un claro ejemplo es el sector de la electricidad. Solo hace falta echar un rápido vistazo a Indeed o InfoJobs, dos de las plataformas online de búsqueda de empleo más populares, para confirmar que esta área necesita urgentemente trabajadores en la ciudad de As Burgas y alrededores.

Para ejercer de electricista hay varios tipos y niveles de Formación Profesional (FP), aunque el título profesional más básico es el de Electricidad y Electrónica. También existe un grado medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y el grado superior en Automatización y Robótica Industrial, además de carnés correspondientes para trabajar, por ejemplo, en instalaciones de baja tensión.

En estos momentos, Osmos Sistemas Eléctricos está buscando a un compañero que se una al equipo como electricista. El contrato inicial es de 3 meses (con posibilidad de conversión a fijo discontinuo) y el sueldo es de 23.800 euros brutos anuales + plus por productividad. Por su parte, Rodríguez López Auto S. A. precisa incorporar electricistas en varios niveles de oficialía, desde aprendiz hasta oficial de 1.ª.

Electrotécnica M2P requiere a un electricista en Ourense para realizar trabajos en instalaciones relacionadas con la industria y de tipo general, mientras que Grupo Avanza ha lanzando una oferta de empleo para la incorporación de un electromecánico en taller de vehículos industriales para la red de autobuses urbanos de la ciudad. Ofrece contrato a jornada completa, con turno rotativo de mañana y tarde.

Otras ofertas "difíciles de gestionar"

Pero el sector de la electricidad no es el único en Ourense que busca trabajadores urgentemente. En el informe del 2º trimestre del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura del SEPE -que contiene aquellas profesiones cuyas ofertas de empleo son más díficiles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes- figuran las siguientes ofertas: