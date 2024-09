El gesto deportivo de un jugador de Osasuna que aplaude el Celta y su afición

Acostumbrados a polémicas, protestas y mal entendidas rivalidades, el fútbol español ha tenido esta pasada jornada un jugador que ha recibido todos los halagos por su actitud.

En el Osasuna-Celta, con el partido cerca de terminar y con el equipo de Giráldez tratando de remontar, el árbitro expulsó a Alfon por levantar la pierna e impactar con la cara de Areso.

Lejos de pedir la tarjeta roja, Aimar Oroz, una de las joyas de la cantera de Osasuna y del que se anunciaba su renovación en los prolegómenos del partido, se dirigió al árbitro para pedir que no expulsase al céltico.

Como recogieron las cámaras de El Día Después, Aimar fue directo a hablar con Martínez Munuera: "No lo ve, que no lo ve. Arbi, que no lo ve, no puedes sacar roja, tío". Este gesto deportivo ha sido muy aplaudido por el Celta y sus aficionados, además de por todo el fútbol español.

"Arbi... No lo ve... No puedes sacar roja, tío...".



ESTO DE AIMAR OROZ 🤝. #ElDíaDespués pic.twitter.com/vI9YH2beOi — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 2, 2024

A través de una publicación en sus redes sociales, el Celta ha querido reconocer tanto a Osasuna como a Aimar la reacción en esa jugada. "Rivales, pero también compañeros. Jugadores como Aimar Oroz hicieron que nos enamoráramos de este hermoso deporte. Honor, Osasuna".

Rivales, pero también compañeros.



Jugadores como Aimar Oroz hicieron que nos enamoráramos de este hermoso deporte.



Honor, @Osasuna. pic.twitter.com/KtNE4n8UeC — RC Celta (@RCCelta) September 2, 2024

Además de los aplausos al jugador rojillo, también ha habido otro tipo de respuestas; desde aquellos que consideran que Aimar no hubiese reaccionado así si el resultado no fuese un 3-1 en ese momento a favor de Osasuna, hasta los que han querido sacarle punta a la acción, asegurando que Oroz tenía a Alfon en su equipo de LaLiga Fantasy.