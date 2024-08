Adiós a la tripa sin moverte del sofá: el invento de Lidl para hacer abdominales que arrasa

Tener un cuerpo bonito es algo que todos hemos perseguido, en mayor o menor medida, a lo largo de alguna etapa de nuestra vida. Sentirnos saludables y tener un buen aspecto es algo que nadie rechaza. Sin embargo, a veces cuesta demasiado esfuerzo y demasiado sacrificio lucir un físico agradable.

Una espalda fuerte, unas piernas definidas o unos brazos voluminosos son algunos de los objetivos que persiguen hombres y mujeres cuando se machacan en el gimnasio o cuando realizan sus sesiones de deporte al aire libre. Sin embargo, para tener el cuerpo soñado se necesita tener mucha fuerza de voluntad e incluso tiempo para dedicarle al ejercicio físico que, a veces por cuestiones personales y a veces por cuestiones laborales, no tenemos.

Por ello, cada vez más personas recurren a otro tipo de métodos para intentar tener un cuerpo esculpido y estilizado. Uno de los recursos más utilizados son los aparatos de gimnasia pasiva o los dispositivos de estimulación. Gracias a ellos, muchas personas intentan tener el atributo físico más ansiado por excelencia: un abdomen plano y marcado que aleje cualquier ligera sensación de tener los kilos de más escenificados una antiestética tripa.

El invento de Lidl para tener abdominales

Llegar a tener unos abdominales de anuncio, la conocida 'tableta de chocolate', es un reto al que muchas mujeres y sobre todo muchos hombres aspiran. Un abdomen de acero es un símbolo inequívoco de un cuerpo saludable y trabajado. Sin embargo, es un objetivo del que muy pocos pueden presumir.

Tener esos estéticos abdominales requiere de una alimentación cuidada y de muchas horas de gimnasio. Una dedicación casi espartana en la que no nos podemos descuidar ni saltar ningún paso. Sin embargo, hay formas y trucos para poder llegar a tener el cuerpo con el que soñamos sin necesidad de pasar horas y horas entre hierros y ejercicios.

Lidl ha lanzado un producto con el que podemos cultivar nuestros abdominales sin levantarnos del sofá. Así que es posible lucir ese cuerpo de infarto sin dejar de estar sentados viendo una película o incluso trabajando. La clave es tener el Dispositivo de Estimulación Muscular Dr. Senst.

Este aparato, que está arrasando entre los clientes de Lidl, promete unos resultados muy efectivos desde sus primeros usos. Y todo sin gastar nuestras fuerzas en intensos entrenamientos.

El Dispositivo de estimulación muscular Dr. Senst Lidl

El particular invento de Lidl combina la tecnología de la estimulación muscular y nerviosa para ofrecer un tratamiento integral que no sólo ayuda en el desarrollo y regeneración muscular, sino que también alivia el dolor. Se trata de un aparato compacto y fácil de usar que podemos llevar incluso mientras viajamos. Ocupa poco espacio y no es necesario que estemos pendientes de él ni manipularlo.

El objetivo de este dispositivo es crear unos abdominales firmes mientras realizas otro tipo de actividad sin levantarte del sofá. Gracias a su completo sistema de funcionamiento podemos hacer trabajar nuestros músculos de manera eficiente a través de la electroestimulación, una técnica muy utilizada en el deporte de alto rendimiento.

La última cuestión que hace totalmente atractivo este aparato es su reducido precio, ya que por solo 19,99 euros podemos tener un dispositivo de lo más completo que sirve para esculpir nuestro cuerpo y dotarnos de un físico privilegiado.

¿Cómo funciona el invento de Lidl?

El Dispositivo de Estimulación Muscular Dr. Senst es un aparato multifuncional que combina dos técnicas de electroestimulación. Por un lado el TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea), que sirve para el alivio del dolor actuando sobre los nervios a través de impulsos eléctricos que bloquean las señales de dolor al cerebro, y por otro el EMS (Estimulación Muscular Eléctrica), que se centra en la contracción de los músculos, estimulándolos como hace el ejercicio físico para ayudar a su desarrollo y tonificación.

Este aparato cuenta con 20 niveles de intensidad y 24 programas diferentes, pudiendo personalizar nuestras sesiones. Con ellas podemos atacar nuestros dolores en la zona o tonificar ese complicado abdomen. Dispone de una gran pantalla LCD que facilita la selección de los diferentes modos y programas. Además, cuenta con una batería recargable que proporciona 6 horas de actividad ininterrumpidas. Y su tiempo de carga es de solo 60 minutos.

Un dispositivo fácil de usar, pequeño, ligero y muy sencillo de transportar que nos sirve tanto para labrarnos un abdomen marcado como de complemento a nuestra rutina de ejercicios. Aunque también tiene programas para actuar como recuperador muscular.

Gracias a su versatilidad, el Dispositivo de Estimulación Muscular Dr. Senst nos ofrece programas para los más principiantes, pero también para los más expertos. Lo ideal es adaptarnos a nuestras necesidades y capacidades e ir incrementando gradualmente la intensidad.

El dispositivo viene con 8 electrodos que se pueden colocar en diferentes partes del cuerpo, según el área que quieras trabajar o el dolor que necesites aliviar. Y supone una solución innovadora para aquellos que buscan mejorar su tono muscular o aliviar dolencias y lesiones sin tener que comprometerse con largas sesiones de entrenamiento o con la costosa cuota de un gimnasio.