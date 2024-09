La lección de un historiador a Santi Abascal a raíz de la inmigración ilegal: "No fue en Covadonga"

El líder de Vox, Santiago Abascal, estuvo el pasado domingo 22 en el Santuario de Covadonga, lugar emblemático considerado por muchos como el auténtico origen de la nación española. El dirigente aprovechó su visita para acercarse a la Santa Cueva, contemplar la estatua a Don Pelayo y hacerse fotos y compartir confidencias con aquellos curiosos que lo deseasen.

Además, en el mitin que dio ante sus seguidores, Abascal reivindicó Covadonga como esencia del caracter español, y aprovechó su estancia en tan icónico lugar para cargar contra los inmigrantes ilegales y alertar de sus peligros, tal y como haría luego en su cuenta de X.

"En Covadonga empezó todo. Nuestra historia común, nuestra forma de estar en el mundo, los principios de nuestros abuelos, el amor por la libertad y el rechazo a toda imposición extranjera. Volver a Asturias nos carga las pilas ahora que nuestros pueblos y ciudades vuelven a ser invadidos con la ayuda de los condes don Julián del siglo XXI: políticos progres, medios comprados y poderosos sin alma", rezaba su polémico tuit.

Volver a #Asturias nos carga las pilas ahora que nuestros pueblos y ciudades vuelven a… pic.twitter.com/s5jXLq6waR — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 23, 2024

Sin embargo, como no podía ser de otra manera, el mensaje de Abascal no ha sido refrendado por todo el mundo, y han sido numerosos los usuarios que no han reprimido las ganas de contestar al líder del partido de ultraderecha.

Seguramente el caso más notorio ha sido el del periodista, historiador y escritor Fernando Díaz Villanueva, editor de espacios como La Contracrónica y La Contrahistoria, y autor de libros como Contra la Revolución Francesa o Hispanos: Breve historia de los pueblos hispanos. El periodista no ha dudado en ofrecer su punto de vista para endosarle este 'zasca' a Abascal:

No fue en Covadonga, sino en Roma donde empezó todo, al menos todo lo nuestro. Nuestros idiomas, alfabeto, derecho, arquitectura, urbanismo, religión, calendario y un largo etcétera que a nuestros ancestros lejanos les impusieron unos extranjeros. https://t.co/fZgW58KWmX — Díaz Villanueva (@diazvillanueva) September 23, 2024

