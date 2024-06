La hilarante excusa de un estudiante en la EBAU: "Me fui a ver a Taylor Swift y no he podido estudiar"

Miles de alumnos de segundo de Bachillerato de toda España se han enfretado esta semana a uno de los momentos más temidos de su vida académica: la temida EBAU. La prueba de acceso a la universidad, conocida anteriormente como Selectividad, ha regalado un momentazo viral en redes.

Vamos a los hechos. Un periodista se acerca hasta la universidad donde tienen lugar los exámenes preuniversitarios para cubrir el primer día de EBAU en Extremadura. Pregunta a diferentes alumnos sobre lo sucedido hasta que se encuentra con Gonzalo, un joven con gran sentido del humor.

Preguntado por sus sensaciones de cara a los éxamenes, este joven extremeño no duda en afirmar: "No he podido estudiar mucho porque me fui a Madrid al concierto de Taylor Swift... Soy swiftie, lo siento".

El vídeo fue capturado por el propio Gonzalo, quien lo subió a su perfil de X, @gooonza4__, generando al instante miles de interacciones de todo tipo. Las reacciones son todas de admiración ante este ingenioso estudiante que parece no tenerlas todas con respecto a los resultados de los exámenes.

"Honor, vas a palmar la Selectividad pero vas a perder la virginidad. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí", le comenta un usuario. Incluso el célebre influencer de X Juan de Dios, al que el propio Gonzalo menciona en su tuit original, le contestó: "Si no la pierdes con esto no la vas a perder en la p*** vida".