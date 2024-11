Así resolvió 'Yellowstone' la marcha de Kevin Costner: cómo se mantuvo en secreto el final de John Dutton en el rodaje

Después de más de año y medio de parón, los fans de Yellowstone por fin podrán ver cómo acaba la quinta temporada de la serie, y también cómo ha decidido Taylor Sheridan escribir la ausencia del que fuera su gran protagonista, Kevin Costner.

Que a la vuelta de estos episodios no estuviera John Dutton era algo con lo que no contaban los fans, pero durante estos meses, primero debido a los retrasos por la huelga de guionistas y de actores, y después por el conflicto entre Costner y Sheridan, no lograron ponerse de acuerdo en un calendario que le permitiera al actor compaginar el rodaje de la serie con su trabajo como director y protagonista de la saga Horizon.

Así que tras una larga espera y mucha incertidumbre, la serie decide no alargar más el misterio y decide revelar el destino de John Dutton en el episodio del regreso.

Si no has visto el capítulo 5x09 de Yellowstone, sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad porque hay spoilers.

Así ha sido el adiós de John Dutton

Sheridan ha elegido no alargar el misterio. De hecho, lo primero que ve el espectador en el estreno de la segunda mitad de la quinta temporada es el descubrimiento del fallecimiento del patriarca por parte de su familia.

El ranchero fue encontrado muerto en la mansión del gobernador, aparentemente de un disparo autoinfligido en la cabeza, pero Beth, que estaba en el lugar con su hermano Kayce, duda que haya sido un suicidio y cree que la muerte tiene que ser obra de su hermano mayor, Jamie.

'Yellowstone' - Temporada 5B | Tráiler subtitulado

A pesar de sus reservas ante la idea de que su padre muriera por suicidio Kacey duda, pero Beth, por supuesto, ya conocía las tendencias parricidas de Jamie, tras haberle chantajeado por el asesinato de su padre biológico en la primera mitad de la quinta temporada.

Y aunque esto podría haber sido un buen misterio para esta tanda de episodios, Sheridan decidió resolverlo antes de los títulos de crédito finales. En un flashback se revela que Sarah Atwood contrató a un asesino a sueldo para acabar con el patriarca de los Dutton y hacer que pareciera un suicidio.

'Yellowstone' 5x09

En la conversación entre Sarah y Jamie en el final de la primera mitad de la quinta temporada, Jamie dijo que pensaba que Beth intentaría que lo mataran y que era hora de "jugar a la ofensiva".

¿Cambió Jamie de opinión y decidió matar a su padre o Sarah utilizó el supuesto para conseguir sus propios objetivos?

Aunque la reacción de Jamie al conocer los hechos puede hacer dudar hasta qué punto la muerte de su padre no debería sorprenderle, por ahora, queda en la ambigüedad.

Cómo se mantuvo el secreto

'Yellowstone' 5x09

Christina Voros, productora ejecutiva y directora de la serie, explica en The Hollywood Reporter que se implementaron estrictos protocolos para mantener el final en secreto. Por ejemplo, se usaron palabras clave y se filmaron escenas alternas.

Por ejemplo, no se referían a la muerte de John como tal, sino como "la llegada" de su personaje, que estaba codificado con el pseudónimo Crosby. Este nombre se eligió porque John Schuyler Crosby fue el último gobernador de Montana antes de que se convirtiera en estado en los años 80, un hecho histórico bastante obscurecido.

Además, los guiones fueron redactados para que solo los miembros principales del elenco conocieran el desenlace.

Voros aplaude la valentía de Sheridan al optar por mostrar la muerte de John Dutton al principio del episodio. Una decisión que no solo subraya la confianza del creador en sus personajes y en los actores que los interpretan, sino que también permite explorar las consecuencias emocionales de la muerte de John más que el evento en sí.