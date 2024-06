El esperado final de 'Yellowstone' ya tiene fecha de estreno en España: cuándo y dónde ver la temporada 5B

La espera por fin ha terminado. Tras año y medio de incertidumbre, los fans de Yellowstone por fin saben cuando verán el cierre de la gran saga de la familia Dutton, pues la serie ha comenzado el rodaje de sus últimos episodios y Paramount le ha puesto fecha a su estreno.

Durante cuatro temporadas y media, la exitosa serie creada por Taylor Sheridan ha seguido a la familia Dutton, encabezada por John Dutton, el gran patriarca interpretado por Kevin Costner, que supervisa el mayor rancho ganadero de los Estados Unidos actuales.

En esta gran historia americana, la familia Dutton se enfrenta a constantes desafíos por parte de quienes se encuentran en sus fronteras: la creciente Bozeman (Montana), la ficticia reserva india de Broken Rock y el primer parque nacional de Estados Unidos.

Con varias precuelas, un spinoff contemporáneo en preparación, y tras emitir la primera parte de su quinta temporada en enero de 2023, estaba previsto que la serie concluyera con sus episodios finales del año pasado, pero las huelgas de actores y guionistas y el conflicto detrás de cámaras entre el creador y el protagonista de la serie retrasaron hasta ahora el inicio de la producción de los últimos episodios.

'Yellowstone', temporada 5

Cuántos episodios tendrá la parte 2

Paramount Network no ha anunciado aún el número exacto de episodios restantes. En un principio, se habló de que serían seis, pero Taylor Sheridan le dijo a The Hollywood Reporter el verano pasado que no lo sabía exactamente, pero que estaba seguro de que Paramount autorizaría 10 episodios si fuera necesario.

¿Volverá Kevin Costner para el final?

Después de múltiples idas y venidas por ambas partes, de culpas repartidas a lado y lado y de meses de negociación que no llevaron a ninguna parte, la saga detrás de cámaras ha concluido.

Kevin Costner ha puesto fin a todas las especulaciones y rumores sobre su posible regreso, y se ha despedido del personaje, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que confirmó que no volverá a la serie para los episodios finales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kevin Costner (@kevincostner)

"Quiero comunicarme con vosotros y haceros saber que después de este largo año y medio trabajando en Horizon y haciendo todo lo necesario, y pensando en Yellowstone, esa querida serie a la que adoro, y que sé que vosotros adoráis... Simplemente me he dado cuenta de que no voy a poder continuar con la temporada 5B ni en el futuro'", dijo.

"Ha sido algo que me ha cambiado de verdad. Me ha encantado. Y sé que os encantó. Solo quería haceros saber que no volveré y que me encanta la relación que hemos podido desarrollar. Os veo en el cine", añadió.

'Yellowstone' | Promo final

Cuándo y dónde podrá verse el final en España

En España los episodios finales podrán verse en exclusiva en SkyShowtime, a partir del 14 de noviembre.

Las 5 temporadas anteriores de Yellowstone también están disponibles en Movistar Plus+.