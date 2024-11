Está en Netflix y es una joya reciente del terror, perfecta para Halloween: la película que no quieres ver si usas AirbnB

Cuando Barbarian se se estrenó en 2022 lo fue todo. En España ha pasado por alguna plataforma, pero nunca llegó a los cines, así que si eres una de las personas que aún no la ha visto, este puente es la excusa perfecta para descubrir en Netflix uno de los fenómenos del cine de terror de esta década.

La producción de 20th Century Studios y New Regency sigue a una joven que reserva por Airbnb una casa de alquiler en Detroit, ciudad a la que ha viajado para una entrevista de trabajo. Cuando llega cansada a su alojamiento, ya tarde en la noche y bajo la lluvia, descubre que la casa ha sido reservada por partida doble y que un hombre extraño ya está alojado allí.

En contra de su primer impulso, pero sin más opciones, accede a quedarse a dormir esa noche tomando todas las precauciones que considera necesarias, hasta que al día siguiente ambos reciban explicaciones del dueño.

'Barbarian'

Y es mejor que no sepas nada más.

La película, que contó con un presupuesto de 4 millones de dólares, se pudo ver por primera vez en la Comic-Con de San Diego en el verano de 2022 y posteriormente se estrenó en salas en Estados Unidos, convirtiéndose en un éxito inmediato con más de 45 millones de dólares recaudados en taquilla y valoraciones muy positivas por parte de crítica y público.

Es una película inteligente y con humor negro, pero sobre todo aterradora, que garantiza un viaje imprevisible y escalofriante para los aficionados al género. La recomendación más habitual es que se llegue a ella sabiendo lo menos posible, porque cuanto menos se sepa es mejor. De todas formas, para quien quiera verlo, aquí está el tráiler oficial.

Barbarian está protagonizada por Georgina Campbell (Black Mirror, Sospechosos), Bill Skarsgård (IT) y Justin Long (Giri/Haji). Es la ópera prima de Zach Gregger, actor, escritor, director y productor conocido por ser miembro del grupo teatral y protagonista del programa The Whitest Kids U' Know de AMC y streamer de Twitch. Como actor ha formado parte del elenco de series como Guys with Kids y Friends with Benefits.

Así surgió la idea

Cregger ha revelado que inspiró en el libro de no ficción The Gift of Fear (1997) de Gavin de Becker, particularmente, en un capítulo que anima a las mujeres a confiar en su intuición y a no ignorar señales de alerta subconscientes que surgen en sus interacciones cotidianas con los hombres.

El cineasta afirma que su idea inicial era escribir como ejercicio personal una escena de 30 páginas que incorporara el mayor número posible de estas señales de alarma, pero poco a poco el ejercicio lo enganchó porque no sabía adónde iba y decidió convertirlo en un largometraje.