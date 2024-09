Acaba de llegar a Netflix y su puntuación es casi perfecta: para muchos es la mejor película de terror del siglo

Desde su estreno en 2014, The Babadook ha ocupado sistemáticamente los primeros puestos en las listas de lo mejor de las películas de terror del siglo XXI de los medios especializados, y en Rotten Tomatoes ostenta una impresionante puntuación del 98%, un logro muy poco frecuente para las películas de terror.

Escrita y dirigida por la cineasta australiana Jennifer Kent, la historia gira en torno a Amelia, una mujer que quedó viuda cuando su marido murió en un accidente de coche mientras la llevaba al hospital para dar a luz a su hijo.

Seis años después y mientras sigue lidiando con el duelo, también debe hacerlo con la crianza de su hijo, Samuel, que empieza a comportarse de forma violenta e impredecible y vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sueños y amenaza con matarlos.

Cuando un inquietante libro de cuentos llamado The Babadook aparece en su casa, Samuel se muestra convencido de que esa es la criatura sobre la que ha estado soñando.

Sus puntos fuertes

Este thriller de terror psicológico ha sido aclamado por la crítica por su exploración del duelo, la salud mental, el trauma y la maternidad a través de la lente del terror sobrenatural.

La película habla de cómo el dolor reprimido se hace más poderoso cuanto más se intenta ignorarlo. También del miedo de Amelia a fracasar como madre y del sentimiento de culpa por aquello que no se atreve a verbalizar: el resentimiento que podría sentir hacia su propio hijo por las trágicas circunstancias de la muerte de su marido.

'The Babadook'

Inspirada en parte en la tradición de lo 'extraño', entendido como el concepto explorado por Freud en el que las cosas familiares se vuelven extrañas e inquietantes (algo muy habitual en el cine de David Lynch), la dirección de Jennifer Kent ha sido elogiada por el diseño de sonido, la iluminación y unos encuadres que contribuyen a crear una atmósfera.

La dirección claustrofóbica y oprimida de Kent es una metáfora de la mente de su protagonista y emplea un enfoque minimalista de bajo presupuesto que realza la atmósfera inquietante de la película con el uso de efectos prácticos en lugar de CGI, que da a la película una sensación de terror atemporal, casi clásica, que se ha comparado con el cine expresionista alemán.

The Babadook ha tenido un impacto notable en el cine de terror, particularmente dentro del subgénero conocido como 'terror elevado', junto a otros clásicos modernos como Hereditary, The Witch, Get Out o It Follows que se centran más en la atmósfera, la narración y el desarrollo de personajes que en los sustos convencionales y en una vía para hablar de las ansiedades de la vida real.