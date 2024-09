La película más polémica de Jaime Lorente está en Netflix: un notable biopic sobre un grupo de música icónico

Estamos en la España de mediados de los 80. Un grupo de amigos capitaneados por Xavi Font (Jaime Lorente), acaban de llegar a Ibiza persiguiendo su sueño de dedicarse a la moda. Allí les descubre el productor José Luis Gil (Alberto Ammann), un magnate de la industria musical que busca nuevos talentos para lanzar un grupo. Así comienza Disco, Ibiza, Locomía, el biopic musical de la icónica banda de los años 80.

Dirigida por Kike Maíllo, la película cuenta cómo, sin tener ni idea de cantar, el grupo inicia una carrera que les lleva de vivir como hippies en Ibiza, a llenar estadios en Latinoamérica y revolucionar de paso las discotecas de medio mundo. Crearon un nuevo estilo, fueron perseguidos por fans y ganaron millones... Aunque para ello tuvieron que sacrificar su libertad.

El largometraje se estrenó a mediados de año en cines y ya está disponible en el catálogo de Netflix, desde el que ya se puede acceder a los entresijos de la cultura de clubs, la edad dorada de las discográficas, la noche de la movida madrileña, el fenómeno fan y la explosión de la música latina en Miami.

Su reparto y equipo han querido promocionar la llegada del filme a streaming y lo han hecho a través de redes sociales. Sin embargo, este anuncio también ha venido acompañado de cierto revuelo, al que ha reaccionado el actor protagonista Jaime Lorente.

"Vuelve a suceder. A mí, por desgracia, cada vez me sorprende menos, pero me duele más. La última publicación de mi muro es una recopilación de besos de mi última película y la cantidad de comentarios homófobos, violentos, desagradables es preocupante. Yo os deseo mucho amor a todos, que tengáis una vida feliz sin que nadie os odie, ni os juzgue por lo que sois. Dejadme de seguir, me da completamente igual. Prefiero que no estéis en un lugar como mi perfil", decía el actor en un vídeo, respondiendo a algunos comentarios que generó su publicación.

Junto a él, el director Kike Maíllo también quiso pronunciarse, agradeciendo a Lorente que se pronunciase ante esta situación. "Año 2024. El muro de Jaime Lorente se llena en pocas horas de insultos homófobos (cientos con miles de likes) porque acaba de cometer el crimen de estrenar Disco, Ibiza, Locomía en Netflix. Una película donde interpreta a un chico talentoso, extrovertido, creativo, rápido, locuaz, caprichoso, tirano, genial que, además, es gay. ¿Cuál es la coartada para esos insultos? Que uno de sus actores favoritos sale besándose con otros chicos, explican", comienza diciendo, publicando el vídeo donde el actor responde a estos comentarios.

"Ese es el pecado. Que les parece desagradable ese gesto de amor fuera de los cánones que ellos conciben. Porque amar públicamente solo puede ser de una manera. La suya. La forma de amar, como diría el genial Javier Ambrossi, de aquellos 'que siempre estuvieron invitados a la fiesta'. Pues lo siento porque esta película va de todos, pero también y sobre todo, va de los que rara vez fueron invitados a la fiesta. Hoy me siento más orgulloso que nunca de haber escrito y dirigido esta película. Porque, como se explica en la peli, seguimos estando muy lejos de respetar al prójimo. Seguimos muy lejos de entendernos y querernos los unos a los otros", concluye el director.

La película, que está disponible en el catálogo de Netflix, también cuenta en el reparto con Alberto Ammann, Alejandro Speitzer, Iván Pellicer, Pol Granch, Javier Morgade, Albert Baró, Gonzalo Ramírez, Eva Llorach y Blanca Suárez. También es una producción de Nadie es Perfecto en coproducción con La chica de la curva y SBD Films, con la participación de Atresmedia y Netflix.