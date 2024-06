Cuándo se podrá ver la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' en Netflix: esta es la fecha del próximo estreno de la serie

Las series de época conquistan a público y crítica. Por ello, las plataformas de streaming se apresuran a lanzar nuevas producciones históricas. Entre la gran oferta que existe en la actualidad, hay una serie que destaca sobre el resto por su gran éxito. Se trata de Los Bridgerton, basada en la saga de libros de Julia Quinn y disponible en Netflix, que acaba de lanzar la segunda parte de su tercera temporada.

El pasado 16 de mayo, Netflix estrenó la primera parte de la tercera temporada, que narra el romance entre Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan). Este miércoles, la plataforma lanzaba los cuatro últimos capítulos, en los que se desvela el desenlace de la historia de amor entre estos dos personajes.

Son muchos los seguidores de la serie que ya han devorado los últimos episodios de la temporada y ansían conocer si sus creadores prevén ya rodar una nueva. Sin embargo, deberán esperar para conocer qué sucede con los personajes de la serie, ya que la cuarta temporada podría no estrenarse hasta el año 2026.

Fotograma de 'Los Bridgerton' Netflix

No existe confirmación oficial de la fecha de estreno de la cuarta temporada, pero la guionista Jess Brownell y actual showrunner de la serie aseguró a THR que el proceso de creación es "lento". Según desveló, cada temporada tarda ocho meses en rodarse, además del tiempo de escritura de guion previo y de la edición y doblaje posterior.

De esta forma, Brownell reveló que todo el proceso puede llevar alrededor de dos años por temporada. Por ello, teniendo en cuenta que aún no ha comenzado a rodarse, llegaría, como pronto, en la primavera de 2026.

Todo lo que se conoce sobre la cuarta temporada

La plataforma de streaming estrenó su primera temporada el 25 de diciembre de 2020, en plena pandemia, y, desde entonces, su popularidad no ha parado de crecer. Y es que la serie, ambientada en la época de la Regencia de la Inglaterra de principios del siglo XIX, ha logrado cautivar a miles de espectadores de todo el mundo.

La primera temporada estuvo protagonizada por Daphne Bridgerton, mientras que en la segunda fue el turno del mayor de la familia, Anthony. En esta tercera ocasión, el creador de la serie, basada en los libros de Julia Quinn, optó por centrar la historia en Penelope, un personaje que se alejaba de los estándares de belleza habituales en este tipo de producciones.

Ahora, los fans de la serie se preguntan quién protagonizará la próxima temporada de Los Bridgerton. De momento, no hay confirmación sobre qué historia de amor de la familia se narrará en las próximas entregas. "Casi me he ido de la lengua en un par de ocasiones, así que seguid preguntando, quizá se me escapará", aseguró Brownell en una ocasión.

En anteriores ocasiones, se podía prever qué tramas estaban en el horizonte al seguir las novelas de Julia Quinn. Sin embargo, la tercera temporada rompió todos los esquemas, al cambiar el orden y no centrar el protagonismo en Benedict (Luke Thompson), por lo que el abanico de posibilidades es más amplio.

Benedict (Luke Thompson). Netflix

No obstante, el actor Luke Newton, quien da vida a Colin en la serie, dejó caer, por error, quien protagonizaría la siguiente temporada. Preguntado en una entrevista por el papel de la serie que le hubiera gustado interpretar, aseguró que le encantaba la trama de Benedict.

"Es muy libre y creo que es un sitio agradable en el que estar. Es un espíritu libre y un rebelde. Estoy deseando ver su historia en la próxima temporada", señaló, revelando por error que sería la historia de amor del segundo de los Bridgerton la que centraría los siguientes capítulos y confirmando así los rumores que apuntan a él como el siguiente protagonista de la exitosa serie.