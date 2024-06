Adiós a 'Arcane': hablamos con el creador de la serie sobre su decisión de terminar la historia con la temporada 2

Corren tiempos difíciles para los fans de Arcane. Hace unos días, Netflix presentaba por fin el tráiler de la temporada 2 de la serie de animación basada en el lore del videojuego League of Legends, que tiene previsto estrenarse en noviembre. Pero al mismo tiempo aprovechó para revelar que esta segunda tanda de capítulos marcarán el final de la serie.

Aunque sea una noticia algo amarga para los fieles seguidores de la serie, lo cierto es que esta era la idea que tenían los creadores desde el principio, que Arcane fuera un díptico y que tuviera un origen y un desenlace muy claros. Así lo explicó el creador de la serie Christian Linke en una entrevista con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL.

"Bueno, para nosotros fue bastante natural. En realidad, esta era la historia que queríamos contar desde el principio", contaba Linke cuando se le preguntó por la decisión de terminar la serie con una segunda tanda de episodios. "No teníamos esta idea de una historia abierta. Siempre fue un comienzo y un final muy definidos. No pensamos mucho en ello, porque para nosotros siempre fue así, bastante simple en realidad".

Temporada 2 de 'Arcane'

A lo largo de sus episodios, Arcane ahonda en el precario equilibrio entre la rica ciudad de Piltover y la sórdida y oprimida Zaun. La tensión entre ambas ciudades-estado se exacerba, por un lado, debido a la creación en Piltover de algo llamado "Hextech", que permite a cualquiera controlar la energía mágica, y, por otro, de una nueva droga en Zaun llamada "Shimmer", que transforma a los humanos en monstruos.

La rivalidad entre las dos ciudades divide a las familias y los amigos, que son además los famosos campeones de League of Legends Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce y Viktor, entre muchos otros.

La primera temporada de la serie mostró el origen de los personajes y su evolución. En los primeros episodios vimos a un grupo de adolescentes que, mientras intentan sobrevivir en las profundidades de Zaun, deciden ir a Piltover y dar un golpe para robar. Lo que no saben es que irán a parar a la casa de uno de los científicos más prestigiosos de la ciudad y que además, el intento fallido de robo cambiará sus vidas para siempre. Esta incursión tendrá sus consecuencias, iniciando un efecto dominó que derrumbará el débil acuerdo que existía entre las dos ciudades.

En un primer momento, la serie nos presenta a Vi y Jinx, dos adolescentes que junto a otros dos amigos intentan ganarse la vida de mala manera. Cada vez es más complicado para ellas y el final del primer acto determinará su rumbo por completo, obligándolas a continuar su camino por separado.

El segundo acto nos mostró el paso del tiempo, dejándonos apreciar el crecimiento y la evolución de los personajes, que han dejado de ser dos niñas y han tenido que madurar de golpe. Mientras Jinx es una peligrosa delincuente incapaz de controlar el dolor que le provocan sus recuerdos, Vi ha escogido el camino del bien y tratará de reunirse con ella de nuevo. Y el final de temporada fue tan explosivo como sorprendente y emocionante. El desenlace fue algo que determinará el destino de las dos hermanas en el futuro y que marcará su rumbo por separado. Queda por ver cómo afronta cada una su camino y de qué manera influye la locura de Jinx en el vínculo que aún las une. Una de las primeras imágenes de la temporada 2

Después del éxito que tuvo la primera entrega, quizá era fácil caer en dejarse llevar por él y alargarlo lo máximo posible. Pero los creadores de Arcane siempre tuvieron claro su rumbo y que la serie podía explorar distintas historias de una forma diferente a la de simplemente multiplicar las temporadas.

Sobre esta cuestión, Linke también fue bastante claro, reconociendo que, aunque son conscientes del éxito, esto no condicionó su decisión ni les presionó de ninguna manera. "La respuesta es no. El éxito de la primera temporada no fue una casualidad. Creo que a veces ocurre lo que ocurre cuando haces algo, especialmente en el caso de la música, escribes algo y las cosas encajan y se convierte en un éxito y dices: 'Lo volveré a hacer'", declaró.

"La primera temporada nunca se vio como una coincidencia o una suerte, fue exactamente lo que queríamos que fuera. Y para mí, al empezar la segunda temporada, fue como, 'no, solo confía en ti mismo de nuevo'. No fue algo que no supiéramos cómo reproducir. Sólo necesitábamos confiar en nosotros mismos una vez más y hacer las cosas que hacemos bien".



"Y eso también incluyó la decisión sobre el final de la historia. Y, la verdad es que si os gustó lo que hicimos en la primera temporada, entonces os gustará lo que hemos hecho en la segunda", adelantó.