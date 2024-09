Todos los secretos de 'Los Soprano' están en este nuevo documental de HBO que ya está entre lo más visto de Max

El 10 de enero de 1999 se emitió en HBO el primer episodio de Los Soprano, una producción dramática que estuvo a punto de ser una película, y que terminó marcando el inicio de la llamada 'Edad de oro' de las series.

Seis temporadas después, la ganadora de 21 premios Emmy finalizó con el fundido a negro que ha hecho correr más ríos de tinta en la historia de la televisión; una decisión creativa que hizo que miles de suscriptores de HBO llamaran indignados a sus operadores de cable, porque se había cortado la emisión en directo del final.

Para celebrar los 25 años desde su estreno, HBO ha producido un documental en dos partes, en el que el aclamado cineasta Alex Gibney, ganador del Oscar por Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, se adentra en la psique del creador y guionista David Chase.

'Wise Guy'

En un plató réplica de la consulta psiquiátrica del Dr. Melfi, Gibney da la vuelta al guion de David Chase, excavando y analizando los orígenes de Los Soprano, su proceso creativo y las íntimas conexiones entre su propia vida y muchos de sus personajes.

Acompañado por guionistas, productores, ejecutivos y actores, como Lorraine Bracco, Edie Falco y Michael Imperioli, el documental ofrece anécdotas, datos curiosos, vídeos de las primeras audiciones de muchos de los miembros del reparto e imágenes tras bambalinas.

'Wise Guy' | Tráiler subtitulado

Desde su propia infancia en el seno de una familia italoamericana del norte de Nueva Jersey, con una madre complicada (en la que se inspiró para crear a Livia Soprano) y una fascinación por el cine, Chase detalla su entrada en Hollywood, donde escribió para televisión, y su relación con HBO.

Con franqueza y autorreflexión, Chase profundiza en los retos de dirigir una serie de éxito, las inevitables muertes de algunos de los personajes favoritos de la serie y su relación de trabajo con el difunto James Gandolfini.

Desde el piloto hasta el controvertido episodio final, el documental repasa cómo una serie sobre un capo de la mafia se convirtió en un fenómeno cultural, en la favorita de los fans y en un revolucionario referente de la televisión de prestigio.

Quiénes participan

Michael Imperioli en 'Wise Guy'

Junto a David Chase, creador de Los Soprano, participan Robin Green, guionista y productor; Chris Albrecht, expresidente y consejero delegado de HBO; Carolyn Strauss, expresidenta de HBO Entertainment; Alik Sakharov, director de fotografía; Terence Winter, guionista y productor; Frank Renzulli, guionista y productor.

Entre los actores destacan Michael Imperioli, Drea de Matteo, Lorraine Bracco, Steven Van Zandt, Edie Falco, y entrevistas de archivo con los fallecidos Nancy Marchand, James Gandolfini y Tony Sirico.