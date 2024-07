Hablamos con Lisa Kudrow sobre su nueva serie: "Estoy orgullosa de poder correr por un bosque sin caerme"

Lisa Kudrow es uno de los rostros más emblemáticos de la comedia televisiva. Tras interpretar a la icónica Phoebe Buffay (y su hermana gemela) en Friends, se consagró como estrella delante y detrás de cámaras en los 2000 con The Comeback, visionaria serie de culto (y una de las mejores de todo el catálogo de HBO), y ahora se prepara para conquistar a las nuevas generaciones con la encantadora Los héroes del tiempo, la nueva serie de Apple TV.

Creada por Taika Waititi, Jermaine Clement (Lo que hacemos en las sombras) e Iain Morris (The Inbetweeners), este remake de la película de aventuras y viajes en el tiempo que dirigió Terry Gilliam en 1981 apela al espíritu nostálgico de los espectadores que crecieron con la película original, mientras le habla directamente a los niños de hoy, los grandes olvidados por Hollywood, que solo centra sus esfuerzos para este público en la animación.

La serie tiene el mismo punto de partida de la película. Propone un impredecible viaje a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nuevo recluta: un niño de 11 años aficionado a la historia llamado Kevin. Juntos emprenden una emocionante aventura para salvar a los padres del niño y al mundo.

Kudrow interpreta a Penelope, la líder de la excéntrica pandilla de bandidos, que tropieza con fascinantes mundos del pasado lejano mientras buscan tesoros. Mientras escapan de fuerzas malignas, serán testigos de la creación de Stonehenge, verán al Caballo de Troya en acción, escaparán de los dinosaurios y causarán estragos en la época medieval.

EL ESPAÑOL habló con la actriz en una entrevista virtual antes del estreno de la serie, una charla que reproducimos a continuación.

'Los héroes del tiempo' | Tráiler español

Tras 35 años en la industria y con personajes tan icónicos en tu haber, ¿qué es lo que te motiva actualmente al elegir un proyecto?

Ahora mismo creo que estoy más en la fase de con quién quiero o me gustaría trabajar que pensando en géneros o cosas así. Taika Waititi se puso en contacto conmigo y me dijo, "Jermaine y yo escribimos una cosa que se va a rodar en Nueva Zelanda. ¿Estarías dispuesta a ir hasta allí? ¿quieres saber más", así que sin pensármelo mucho le dije que sí.

Después de aceptar me enteré de que sería en un remake de Los héroes del tiempo y que también trabajaría con Iain Morris. Era el paquete completo. Tuve suerte. Me encantan estas decisiones rápidas en las que luego todo sale bien y además todo el mundo con el que trabajas es fantástico y muy divertido. Eso es lo que busco actualmente, trabajar con gente que cree un ambiente en el rodaje en el que te sientas a gusto.

'Los héroes del tiempo'

Si hubo alguno, ¿cuál fue el principal desafío para ti durante el rodaje?

Soy una persona bastante cautelosa, así que para mí siempre es un reto empezar algo nuevo, por muchas ganas que tenga y por mucho que me haya preparado. Empezar algo nuevo me pone nerviosa porque no estoy segura de lo fácil y rápido que va a ser meterme en el personaje y todo eso.

En cuanto a escenas de acción y cosas así, la verdad es que no tengo experiencia y a estas alturas de mi vida realmente no quiero ponerme en peligro de ninguna manera. Así que sólo me ofrezco a hacer y hago lo que sé que voy a ser capaz de hacer, no corro riesgos innecesarios porque no tengo presión de demostrarle nada a nadie, básicamente, porque nadie espera que yo haga cosas así. Sin embargo, tengo que decir que estoy orgullosa de poder correr por un bosque sin tropezarme ni caerme.

"Si me garantizaran que sería una visita rápida, me encantaría conocer a Madame Ching" -Lisa Kudrow

¿Cómo te describieron a Penelope cuando te ofrecieron el papel?

Lo gracioso es que cuando me ofrecieron el papel, Penélope aún no tenía nombre porque el personaje había sido escrito originalmente para un hombre. Cuando pensaron en mí y acepté cambiaron su nombre manteniendo la esencia. Tal y como me explicaron, el personaje en un principio fue creado como una especie de líder cobarde y les pregunté si podían cambiar ese aspecto de su personalidad.

Les dije a Taika y a Jermaine "¿podemos hacer que Penelope no sea una cobarde?". La verdad es que me encantan las bravuconadas. Me encanta la arrogancia estúpida sin nada que la respalde. Y creo que es divertido cuando alguien no tiene miedo aunque está claro para todos los demás que tal vez deberían tenerlo.

Si pudieras viajar atrás en el tiempo, ¿qué período o figura histórica te gustaría conocer?

Sé que esos hipotéticos siempre parecen oportunidades imposibles de rechazar, pero tengo claro que no voy a ir a algunas épocas pasadas para una estancia prolongada en sitios malolientes, plagados de enfermedades y si alcantarillado, así que si alguien me garantizara que sería solo una visita rápida, me encantaría conocer a Madame Ching.

Los episodios nuevos de 'Los héroes del tiempo' están disponibles los miércoles en Apple TV+.