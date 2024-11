Este es el detalle que Colin Farrell habría cambiado en el final de 'El Pingüino': "Lo entiendo, pero no lo compro"

"Mi tarea era hacer un puente entre The Batman y The Batman: Part II", dijo Lauren LeFranc, showrunner de El Pingüino, cuando The Hollywood Reporter le preguntó si había posibilidades de que esta historia del submundo de Gotham tuviera continuidad.

"Hay infinitas historias que se podrían contar en este mundo", señaló. "Pero creo que la única forma de que algo así continúe es si sientes que puedes contar una historia igual de rica, si no más".

El episodio final del spin-off protagonizado por Colin Farrell ha dejado a la audiencia con ganas de más. No porque queden cosas sin resolver, sino precisamente por lo bien que, para muchos, se ha contado la historia de Oswald Cobble.

La miniserie de HBO culminó este domingo con un episodio cargado de tensión, violencia y drama familiar, reflejando la esencia oscura que ha caracterizado esta producción desde el principio.

Una vez más, advertimos: no sigas leyendo si no has visto el último episodio, estrenado el 11 de noviembre en Max, porque hay spoilers del final.

En el octavo episodio Oz, quien ha luchado por consolidar su poder a lo largo de la temporada, se enfrenta a una última prueba que redefine sus alianzas y pone en peligro a sus seres más cercanos. La figura central en este enfrentamiento es su propia madre, Francis, quien ha jugado un papel ambiguo entre apoyo y traición.

La escena climática presenta un brutal enfrentamiento donde Francis, desencantada por las acciones de su hijo, llega a atacarlo en un intento de exponer sus mentiras y crímenes, antes de colapsar por un derrame cerebral, dejándola en estado vegetativo.

Deirdre O'Connell ('El Pingüino')

El final, según la showrunner

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Lauren LeFranc compartió detalles sobre el proceso creativo detrás del final de la temporada y las decisiones narrativas que marcaron este último episodio.

Según LeFranc, el enfoque estuvo en explorar "el poder destructivo de la verdad y cómo la traición puede redefinir las relaciones familiares". La escena en la que Francis ataca a Oz fue pensada para ser el punto álgido emocional, revelando la compleja dinámica de poder entre madre e hijo.

"Queríamos mostrar que Oz es un producto de las decisiones de su madre, pero también de sus propias ambiciones implacables", explicó.

Morir o no morir, esa es la cuestión

El episodio concluye con Oz logrando escapar de una emboscada orquestada por Sofia Falcone, interpretada por Cristin Milioti. A pesar de tener la oportunidad de eliminar a su rival, Oz decide dejarla viva, entregándola a las autoridades en un acto que muchos interpretan como un movimiento calculado para reforzar su posición en Gotham.

Sobre esta decisión, la showrunner opina que eligieron ese final para Sofía porque volver a Arkham era "el destino más trágico posible". Una opinión que Farrell entiende, pero que no compra del todo.

Oz y Sofia ('El Pingüino, 1x08)

"Entiendo por qué enviar a Sofía de vuelta a Arkham, teóricamente, y de una manera interesante, es más cruel que matarla. Entiendo ese argumento. Sin embargo, no me lo creo necesariamente después del peligro y la amenaza que ella misma ha presentado, que es increíblemente impresionante y contundente".

Farrell explica que Oz, tal como se ha visto desde la primera escena de la serie, es un personaje muy impulsivo, "creo que en ese momento Oz le metería a Sofia una bala en la cabeza. Pero eso no era lo que querían hacer al final de la serie. Así que me dejé llevar", añade.

'El Pingüino, 1x08'

Sobre la razón por la que Oz decide matar a Victor (Rhenzy Feliz), el actor no duda ni un segundo en responder que su personaje tomó la decisión en el preciso momento en que Victor dijo que consideraba a Oz como "familia".

"Sin duda, justo después de que el amor de Oz por su madre fuera usado en su contra y casi le hiciera caer, la idea de tener a alguien tan cerca que le hiciera vulnerable es algo con lo que realmente no puede lidiar".

Ahora, queda esperar qué traerá el futuro para Oswald Cobble y si veremos su inevitable confrontación con el Caballero Oscuro en The Batman II.