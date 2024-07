De 'Los anillos de poder' a 'Vikingos': las 19 series más esperadas de este verano y dónde puedes verlas

La previa de las vacaciones estivales ha comenzado de la mejor forma posible con la llegada de las nuevas temporadas de La casa del dragón y The Boys, que nos seguirán acompañando durante algunas semanas, en las que no tendremos que preocuparnos por quedarnos sin series, porque la maquinaria de los estrenos no descansa durante el verano.

Los anillos de poder, The Bear, Pachinko, Industry o Solo asesinatos en el edificio son algunas de las que vuelven con nuevos episodios, pero también se estrenan nuevos proyectos protagonizados por estrellas de la talla de Natalie Portman, Anthony Hopkins, Vince Vaugh o Lisa Kudrow.

Y aunque habrá que decir adiós a algunas de nuestras series favoritas, como Élite o The Umbrella Academy, que regresan para despedirse con sus últimas temporadas, siempre habrá oportunidad de encontrar una nueva historia que nos obsesione.

Ya sea ciencia ficción, historias sobre el Imperio romano o vikingos, comedias, distopías, drama, fantasía, romance, thriller, melodramas o relatos aventuras para toda la familia, si con algo podéis contar es que entre las novedades de estos meses hay series para todos los gustos y estados de ánimo.

'Sunny'

Miniserie

Fecha de estreno : 10 de julio

: 10 de julio Dónde verla: Apple TV+

Esta producción de A24 es un thriller con elementos de comedia negra, creado por Katie Robbins, guionista de The Affair y El último magnate. Rashida Jones interpreta a Suzie, una mujer americana que vive en Kioto cuya vida se ve trastocada cuando su marido y su hijo desaparecen en un misterioso accidente de avión.

Como "consuelo" le dan a Sunny, uno de los nuevos robots de compañía fabricados por la empresa de electrónica de su marido. Aunque al principio se siente ofendida por los intentos de Sunny de llenar el vacío de su vida, poco a poco entablan una inesperada amistad, ya que juntos descubren la oscura verdad de lo que realmente le ocurrió a su familia.

'Bargain'

Miniserie

Fecha de estreno : 11 de julio

: 11 de julio Dónde verla: SkyShowtime

En este thriller distópico, una serie de hombres son atraídos hasta un remoto hotel bajo la premisa de mantener encuentros sexuales, pero acaban atrapados en una red de tráfico de órganos en la que estos se venden al mejor postor.

Tras un catastrófico terremoto, víctimas, traficantes y compradores quedan atrapados en el interior de un edificio a punto de desmoronarse. Incomunicados, deben luchar por sobrevivir al desastre a cualquier precio. Esta serie coreana obtuvo el premio al mejor guion en el Festival Canneseries, fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Toronto y estuvo nominada en los Critics Choice Award a la mejor serie en lengua extranjera.

'Vikingos: Valhalla'

Temporada 3

Fecha de estreno : 11 de julio

: 11 de julio Dónde verla: Netflix

Ambientada a principios del siglo XI, narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos de la historia: Leif Eriksson, su hermana Freydis y el príncipe noruego Harald Sigurdsson.

La tercera temporada empieza siete años después del final de la segunda. Freydis es ahora la líder indiscutible de la comunidad pagana de Jonsborg, mientras que Leif y Harald han alcanzado la gloria en Constantinopla. Pero los tres héroes deberán afrontar desafíos aún mayores para cumplir sus respectivos destinos.

'Cobra Kai'

Temporada 6

Fecha de estreno : 18 de julio

: 18 de julio Dónde verla: Netflix

Ralph Macchio y William Zabka, protagonistas de Karate Kid, encabezan el reparto de esta serie que recupera a los protagonistas de la película de 1984 y sus secuelas. En esta entrega, con Cobra Kai eliminado de All Valley, senséis y alumnos deben decidir si competirán en el Sekai Taikai, el campeonato de kárate más prestigioso del mundo, y cómo lo harán.

La temporada final, de 15 episodios, se dividirá en tres partes: la primera el 18 de julio, la segunda el 28 de noviembre y para la última habrá que esperar a 2025.

'La dama del lago'

Miniserie

Fecha de estreno : 19 de julio

: 19 de julio Dónde verla: Apple TV+

Cuando la desaparición de una niña conmociona a la ciudad de Baltimore el Día de Acción de Gracias de 1966, las vidas de dos mujeres chocan fatalmente. Ellas son Maddie Schwartz (Natalie Portman), un ama de casa judía que intenta deshacerse de un pasado oculto y reinventarse como periodista de investigación, y Cleo Sherwood (Moses Ingram), una madre que navega por los bajos fondos políticos del Baltimore negro mientras lucha por mantener a su familia.

Sus dispares vidas parecen paralelas al principio, pero cuando Maddie se obsesiona con la misteriosa muerte de Cleo, se abre un abismo que pone en peligro a todos los que las rodean en este thriller noir y febril.

'Betty la fea, la historia continúa'

Miniserie

Fecha de estreno : 19 de julio

: 19 de julio Dónde verla: Prime Video

Betty, la fea, la telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos, vuelve veinte años después de su final con su reparto original, con Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando) en los mismos papeles protagonistas.

En esta continuación, una Betty "empoderada y más sabia" se esfuerza por reconstruir la relación con su hija adolescente Mila, mientras su relación con Armando comienza a deteriorarse, haciéndola cuestionar si tomó la decisión correcta hace 20 años.

'Los héroes del tiempo

Miniserie

Fecha de estreno : 24 de julio

: 24 de julio Dónde verla: Apple TV+

Creada por Jemaine Clement (Lo que hacemos en las sombras) y Taika Waititi, esta adaptación del clásico de aventuras de Terry Gilliam es un impredecible viaje a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nuevo recluta: un niño de 11 años aficionado a la historia llamado Kevin. Juntos emprenden una emocionante aventura para salvar a los padres del niño y al mundo.

Guiados por Lisa Kudrow, la excéntrica pandilla de bandidos se embarca en épicas aventuras mientras fuerzas malignas amenazan sus conquistas y la vida tal y como la conocen. En su camino, la banda tropieza con fascinantes mundos del pasado lejano mientras busca tesoros, apoyándose en Kevin para arrojar luz sobre cada situación.

'Élite'

Temporada final

Fecha de estreno : 26 de julio

: 26 de julio Dónde verla: Netflix

Las Encinas abrirán sus puertas por última vez en una nueva entrega de 8 episodios llena de secretos, rivalidades, corrupción y desenfreno al más puro estilo Élite.

La llegada de los hermanos Emilia y Héctor Krawietz, líderes de la asociación de antiguos alumnos de Las Encinas, hace temblar los cimientos del colegio. Influyentes, poderosos, corruptos y corruptores, los Krawietz sembrarán el caos allá por donde vayan y destrozarán las vidas de los que caigan en sus redes. Solo Omar será capaz de plantarles cara y estará dispuesto a lo que sea con tal de verles caer, porque, en definitiva, representan lo que siempre ha estado mal en Las Encinas.

'The Umbrella Academy'

Temporada final

Fecha de estreno : 8 agosto

: 8 agosto Dónde verla: Netflix

Basada en la serie de novelas gráficas escrita por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, la serie sigue a una familia de hermanos adoptados con superpoderes que trabajan para evitar el fin del mundo. En la tercera temporada, los hermanos perdieron sus superpoderes tras un reinicio completo del universo y en esta los Hargreeves se enfrentan a una nueva prueba: vivir una vida normal.

Despojados de sus poderes, cada uno debe arreglárselas por su cuenta y encontrar una nueva normalidad, con distintos grados de éxito. Sin embargo, las peculiaridades de su nuevo mundo resultan demasiado difíciles de ignorar durante mucho tiempo. Mientras nuevas y extrañas fuerzas conspiran a su alrededor, la Academia Umbrella debe reunirse por última vez para poner las cosas en su sitio.

'Those About to Die'

Miniserie

Fecha de estreno : 9 de agosto

: 9 de agosto Dónde verla: Prime Video

Pan y circo, Roma, año 79 d.C.: el centro del Imperio romano es la ciudad más rica del mundo, y existe una gran afluencia de esclavos obreros del creciente imperio para encargarse del trabajo. Se mantiene a raya a población romana gracias a dos cosas: comida gratis y entretenimiento espectacular, en forma de carreras de carruajes y luchas de gladiadores.

Protagonizada por Anthony Hopkins, la serie indaga en el mundo de los juegos, un mundo caracterizado por la sed de sangre, codicia por el dinero, ansias de poder, y corrupción. Cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo. La escala del estadio y los combates entre gladiadores y animales será enorme, así como el inframundo del floreciente negocio de las apuestas.

'Industry'

Temporada 3

Fecha de estreno : 12 de agosto

: 12 de agosto Dónde verla: Max

Mientras Pierpoint mira hacia el futuro y hace una gran apuesta por la inversión ética, Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) y Eric (Ken Leung) se encuentran en primera línea de la impactante salida a bolsa de Lumi, una empresa de energía de tecnología verde dirigida por Sir Henry Muck (Kit Harington), en una historia que llega hasta lo más alto de las finanzas, los medios de comunicación y el gobierno.

Harper (Myha'la), por su parte, está deseando volver a la adictiva emoción de las finanzas y encuentra una improbable socia en la gestora de carteras de FutureDawn, Petra Koenig (Sarah Goldberg).

'The Bear'

Temporada 3

Fecha de estreno : 14 de agosto

: 14 de agosto Dónde verla: Disney+

El estrés que genera en el equipo los altos y casi imposibles estándares de Carmy, producen un caos que crece en espiral y de forma inversamente proporcional a los ingresos que espera el tío Jimmy tras su inversión.

Además de la evidente y creciente tensión entre la visión de Carmy y el resto del equipo, que pondrá a prueba los lazos que mantienen unido al restaurante. Una tensa dinámica interpersonal dentro y fuera de la cocina, con todos los personajes viviendo sus propios dramas y experiencias vitales transformadoras a nivel individual.

'Mono malo'

Temporada 1

Fecha de estreno : 14 de agosto

: 14 de agosto Dónde verla: Apple TV+

Vince Vaughn es el protagonista de la comedia basada en la novela de culto de Carl Hiaasen que cuenta la historia de Andrew Yancy, expulsado del departamento de policía de Miami y que ahora es inspector de salud en los Cayos.

Tras tropezar con un caso que comienza con unos turistas pescando un brazo humano, se da cuenta de que si puede solucionar este asesinato, volverá a entrar en la policía. Pero antes necesitará enfrentarse a un montón de bichos raros de Florida. Y a un mono malo.

'Emily in Paris'

Temporada 4

Fecha de estreno : 15 de agosto

: 15 de agosto Dónde verla: Netflix

Tras los dramáticos acontecimientos de la descabellada boda de Camille y Gabriel, Emily no sabe qué hacer: siente algo por dos hombres, pero ahora Gabriel está esperando un bebé con su ex y los peores temores de Alfie sobre ella y Gabriel se han confirmado. En el trabajo, Sylvie se ve obligada a afrontar un espinoso dilema de su pasado por el bien de su matrimonio, y el equipo de la Agence Grateau se enfrenta a una reestructuración de personal.

Por su parte, Mindy y su grupo se preparan para Eurovisión, pero cuando los fondos se agotan, no les queda más remedio que ahorrar. La química entre Emily y Gabriel queda patente mientras trabajan juntos para conseguir una estrella Michelin, pero dos grandes secretos amenazan con desmontar todo lo que han soñado.

'Pachinko'

Temporada 2

Fecha de estreno : 23 de agosto

: 23 de agosto Dónde verla: Apple TV+

Basada en la aclamada novela superventas homónima de Min Jin Lee, esta historia épica e íntima comienza con un amor prohibido, y va creciendo hasta convertirse en una saga arrolladora que viaja entre Corea, Japón y los Estados Unidos para contar una historia inolvidable.

Pachinko comienza en Corea del Sur a principios del siglo XX, y está contada a través de los ojos de la singular matriarca, Sunja (la actriz ganadora del Oscar Youn Yuh Jung por Minari), que entrelaza su historia con la de su nieto, Solomon, en la década de 1980, retratando así las esperanzas y los sueños de una familia coreana de migrantes a través de cuatro generaciones.

'Solo asesinatos en el edificio'

Temporada 4

Fecha de estreno : 27 de agosto

: 27 de agosto Dónde verla: Disney+

En la nueva entrega, el trío de podcasters aficionados se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles, Sazz Pataki. Su investigación les lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Solo asesinatos.

Cuando Charles, Oliver y Mabel regresan a Nueva York, se embarcan en una aventura aún más épica: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

Temporada 2

Fecha de estreno : 29 de agosto

: 29 de agosto Dónde verla: Prime Video

Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, Sauron, el Señor Oscuro en ascenso, ahora solo depende de su propio ingenio para reconstruir su poder y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán someter a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad.

La nueva entrega sumerge a sus personajes en una marea creciente de oscuridad, desafiando a cada uno a encontrar su sitio en un mundo que está cada vez más al borde de la desgracia. Elfos y enanos, orcos y hombres, hechiceros y pelosos… Mientras hay amistades que empiezan a torcerse y reinos se fracturan, las fuerzas del bien lucharán aún más valientemente por conservar lo que más les importa: ellos y sus seres queridos.

'Respira'

Temporada 1

Fecha de estreno : 30 de agosto

: 30 de agosto Dónde verla: Netflix

Creada por Carlos Montero y con un reparto encabezado por Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón y Blanca Suárez, esta serie médica está ambientada en el Hospital Joaquín Sorolla, que es mucho más que un centro médico público en Valencia donde se salvan vidas a diario.

Médicos y residentes trabajan sin descanso al ritmo frenético de la sala de urgencias y la llegada de una paciente prestigiosa pone de relieve la complicada situación de la sanidad pública, encendiendo la mecha de lo que se convertirá en una drástica huelga sin precedentes.