Kevin Costner no estará en el final de 'Yellowstone': "Adoro la serie, pero no voy a poder continuar"

Apenas unas horas después de que se anunciara el regreso de Yellowstone con sus nuevos episodios el 14 de noviembre, Kevin Costner ha puesto fin a todas las especulaciones y rumores sobre su posible regreso, anunciando a través de sus redes sociales que no volverá a la serie.

Lo hizo mediante un vídeo que publicó en Instagram y en el que dice que tiene "Una actualización" y que "os veré en el cine”. El actor ha querido hablar sobre el estreno de Horizon, su nueva película, y ha hecho referencia al cine como su prioridad actual, aprovechando para despedirse de la serie donde interpretaba a John Dutton.

“Quiero comunicarme con vosotros y haceros saber que después de este largo año y medio trabajando en Horizon y haciendo todo lo necesario, y pensando en Yellowstone, esa querida serie a la que adoro, y que sé que vosotros adoráis... Simplemente me he dado cuenta de que no voy a poder continuar con la temporada 5B ni en el futuro'", dijo.

“Ha sido algo que me ha cambiado de verdad. Me ha encantado. Y sé que os encantó. Solo quería haceros saber que no volveré y que me encanta la relación que hemos podido desarrollar. Os veo en el cine", añadió.

La versión de Kevin Costner

"No tenían los guiones escritos". Esto es lo primero que dijo Kevin Costner cuando se le preguntó por el comentado conflicto detrás de cámaras de Yellowstone y por el que se le responsabilizó del retraso de la serie.

Durante más de un año, Costner, el creador de la serie, Taylor Sheridan, y los productores han estado en un punto muerto en unas negociaciones sobre el regreso del actor al rodaje de la segunda tanda de episodios de la quinta temporada de Yellowstone, que será la última.

Fuentes anónimas de la producción culparon a Costner del retraso, acusándole de poner trabas en el calendario de rodaje, de exigir la reducción de sus días de trabajo y, por último, de abandonar la producción para irse a dirigir Horizon. Sin embargo, el actor ha dado por fin su versión de los hechos.

'Horizon'

En una entrevista con Deadline, Costner dijo que la mala gestión de Paramount y de la productora 101 Studios es la culpable del caos en torno a la segunda parte de la quinta temporada, que se ha retrasado desde principios de 2023.

Afirmó que después de la cuarta temporada, firmó por tres temporadas más. "Hice un contrato para las temporadas cinco, seis y siete. En febrero, después de una negociación de dos o tres meses, hicieron otro contrato. Querían rehacerlo, y en lugar de las temporadas seis y siete, eran 5A y 5B. Y quizá haríamos la seis".

"Yo estaba preparado para rodar, pero los guiones no estaban escritos", dijo. Añadió que estaba dispuesto a "hacer lo que estaba obligado por contrato en la Temporada 5B y algo más, pero que no se pudo rodar entonces".

Costner reconoció que la producción de Horizon estaba en medio de todo, pero afirma que para él Yellowstone era la prioridad. "Encajé 'Horizon' en los huecos. El problema era que no dejaban de modificar el calendario".

También habló sobre la acusación de que solo estaba dispuesto a rodar durante una semana. Costner afirma que ya había cumplido sus días de contrato con Yellowstone, pero que "estaba dispuesto a trabajar una semana más para compensar los retrasos relacionados con el guion. Y dieron la vuelta en los medios de comunicación a que sólo estaba dispuesto a trabajar una semana".

Describió la producción de la serie como "constantemente caótica que empezaba y terminaba la producción con retraso cada temporada" y que había acomodado el proceso de Yellowstone durante años, pero ya no podía, porque tenía obligaciones para hacer Horizon.

"Entiendo la producción, la entiendo perfectamente. Escribir es muy duro. Lo entiendo", dijo. "Pero en mi caso, tengo obligaciones reales. Tenía a 400 personas esperándome el 1 de agosto, y trabajé nueve días a la semana para ayudarles todo lo que pude".

A pesar de todo y de que está muy descontento con la forma en que fue retratado en los medios de comunicación y con que nadie de la producción haya dado la cara por él, dijo que "todavía estoy dispuesto a volver a Yellowstone".

"Si veo los guiones y estoy contento con ellos, estoy abierto a volver, pero me molestó que permitieran que salieran a la luz historias locas".