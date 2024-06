El esperado regreso de 'Outlander' ya tiene fecha: cuándo y dónde ver el final de la temporada 7

La espera se ha hecho larga, pero al menos ahora los fans sabe cuándo acaba. Starz ha anunciado la fecha de estreno de los episodios finales de la séptima temporada de Outlander, que ha estado en parón desde hace un año.

Esta entrega toma como referencia lo narrado en el séptimo volumen de la saga literaria de Diana Gabaldon, titulado Ecos del pasado. La primera parte se estrenó en junio de 2023 y la historia presenta a los Fraser atrapados en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos antes de regresar a Escocia.

La segunda parte de la temporada 7 se estrena el 22 de noviembre en Starz (en España se verá en Movistar Plus+), una etapa de la serie en la que los espectadores se verán inmersos en la segunda batalla crucial de Saratoga y en la búsqueda para encontrar a Jemmy.

Lo que viene en 'Outlander'

Claire (Caitríona Balfe), Jamie (Sam Heughan) y el joven Ian (John Bell) abandonan las colonias y llegan a su amada tierra natal: Escocia.

Los peligros de la Guerra de la Independencia les obligan a elegir entre permanecer al lado de sus seres queridos o luchar por la tierra que han convertido en su nuevo hogar. Mientras tanto, Roger (Richard Rankin) y Brianna (Sophie Skelton) se enfrentan a nuevos enemigos a través del tiempo y deben luchar contra las fuerzas que amenazan con separar a su familia.

A medida que las lealtades cambian y dolorosos secretos salen a la luz, el matrimonio de Jamie y Claire se pone a prueba como nunca antes. Con su amor uniéndolos a través de océanos y siglos, ¿podrán los MacKenzie y los Fraser encontrar el camino de vuelta el uno al otro?

Las nuevas incorporaciones al reparto incluyen a Kieran Bew (House of the Dragon, Warrior), que interpretará al Capitán Charles Cunningham, un soldado británico retirado; Frances Tomelty (Woman in the Wall, Catastrophe), que interpretará a su madre, Elspeth Cunningham; y Carla Woodcock (Such Brave Girls, A Good Girl's Guide to Murder), que se une en el papel de Amaranthus Grey, un nuevo miembro de la familia Grey.

Junto a Balfe, Heughan, Skelton, Rankin y Bell, Outlander también está protagonizada por David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom, Izzy Meikle-Small como Rachel Hunter y Joey Phillips como Denzell Hunter.

Y tras esos episodios toca prepararse para el final de la serie. El pasado enero se anunció la renovación de Outlander para una octava y última temporada de 10 episodios y, además, se dio luz verde a una precuela de 10 episodios titulada Outlander: Blood of My Blood.

El spin-off

Outlander: Blood of My Blood se centrará en la historia y la relación de los padres de Jamie Ellen y Brian. El showrunner Matthew B. Roberts ha confirmado que "Blood of My Blood es, en esencia, una historia de amor" y que "explorará hasta dónde llegará una persona para encontrar el amor en una época en la que esto se considera un lujo y en la que los matrimonios se organizan estratégicamente, a menudo con fines de lucro político o financiero".

Aún no se han desvelado más detalles de la trama, pero es posible que la precuela cuente cómo se fugaron del Castillo Leoch. Además, la escritora Diana Gabaldon, en cuya serie de novelas se basa la serie, terminó los guiones de la temporada 8 de Outlander y continúa escribiendo más allá de la serie original.

La serie se situará un tiempo antes de que nacieran Jamie y sus dos hermanos y es posible que plantee dos líneas temporales en el mapa, teniendo en cuenta que también aparecerán en ella los padres de Claire.

Cuándo y dónde ver los nuevos episodios

Outlander es una serie original de Starz que en España está disponible en Netflix (temporadas de La 1 a la 5) y Movistar Plus+ (temporadas 6 y 7). Previsiblemente, la temporada 8 se verá en Movistar Plus+ -que ha estrenado las dos últimas. Queda por confirmar dónde estará disponible el spin-off Blood of My Blood.

Los episodios restantes de la temporada 7 se estrenan el 22 de noviembre en Starz, en España se verán en Movistar Plus+