Seis compras imprescindibles de nueva temporada para estar a la moda en A Coruña.

La nueva temporada ya está aquí. Con el otoño recién inaugurado de forma oficial ya no hay excusas para seguir posponiendo el cambio de armario, y aunque nos gustaría pensar que todavía quedan algunos días de sandalias y manga corta, lo cierto es que ha llegado el momento de pensar en qué prendas merece la pena invertir este otoño-invierno 2024/2025. Los tonos neutros están a la orden del día, pero también hay espacio para el burdeos o el verde oliva.

La estética boho regresa pisando fuerte a través de vestidos vaporosos, tonos empolvados y faldas 'maxi' vaqueras. Del mismo modo, la piel, en todas sus versiones, es la clara triunfadora de la temporada, sobre todo en lo que se refiere a chaquetas y cazadoras mientras que, en materia de calzado son los mocasines los que lideran las tendencias, presentándose como un calzado cómodo y elegante en el que merece la pena invertir.

He aquí la guía de Quincemil sobre qué comprar este otoño-invierno 2024/2025 para estar a la moda en A Coruña.

Una chaqueta de ante

La chaqueta de ante, una tendencia este otoño. @ Massimo Dutti

Es, sin duda, una de las grandes tendencias de la temporada otoñal y la prenda más deseada del entretiempo gracias, en parte, a su versatilidad sin igual. Se adaptan a todos los estilos, desde el más relajado e informal hasta el más elegante, aportan un toque cálido a cualquier look y son perfectas para esos días en los que las temperaturas empiezan a bajar pero no el frío no está completamente instalado. Con vestidos de aire boho, con vaqueros rectos y zapatillas de aire retro, e incluso con leggings negros para un estilismo de inspiración athleisure… las opciones son infinitas.

Un abrigo capa

Un abrigo capa de Zara. Zara

El abrigo capa es una de las tendencias indiscutibles del otoño. Esta prenda exterior que abraza el cuerpo desdibujando la silueta resulta una inversión de lo más sofisticada que puede acoger diferentes declinaciones. Corta o en versión maxi, en tejido de gabardina o de lana, en tonos neutros o en alguno de los colores tendencia de la temporada. Sea cual sea la opción que mejor se ajuste a nuestro estilo, la capa es esa compra perfecta, también atemporal, para las que no quieren vestir como las demás.

Un vestido 'boho'

El vestido 'soho', una tendencia este otoño. Massimo Dutti

Si hay una firma culpable de que todas queramos incorporar esta estética a nuestro armario es Chloé con el debut al frente de Chemena Kamali el pasado mes de febrero. Esta tendencia sigue inspirándose en siluetas setenteras y no faltan, por lo tanto, elementos tan distintivos como los volantes y los flecos. La paleta cromática se aleja de histrionismos y apuesta por los tierras y empolvados, mientras que los vestidos vaporosos se erigen como la prenda triunfadora para poner en práctica este estilo.

Un bolso burdeos

Este tipo de bolsos son tendencia este otoño. Mango

Presente tanto en vestidos de fiesta como en prendas y accesorios del día a día, el burdeos es uno de los tonos que marcan la pauta cromática este otoño. En materia de bolsos, la gran apuesta son las líneas rectas y pulidas, ya sea en pequeños bolsos de mano o bien en tamaño más grande. En cuanto a las formas, predominan las cuadradas y rectangulares y, a la hora de combinarlo, su versatilidad es igual que la de un bolso negro y, por lo tanto, es perfecto para elevar cualquier look.

Unos mocasines

Los mocasines son imprescindibles este otoño. Pull&Bear

De los mocasines con tacón y plataforma a los 'loafers' de suela dentada, pasando por los destalonados, los de print animal o los que incorporan detalles como borlas y flecos, los mocasines son la gran opción cuando se trata de elegir un calzado cómodo y elegante al mismo tiempo. Además, son atemporales y funcionan tanto con vaqueros y pantalones sastre como con faldas midi y vestidos.

Un cardigan

Esta temporada merece la pena invertir en un cardigan. Zara

Esa prenda que todos tenemos en el armario pero que suele pasar desapercibida es una de las compras en las que merece la pena invertir esta temporada. Sobre la pasarela, firmas como Chanel, Ralph Lauren, Miu Miu o Chloé han vuelto a poner sobre la mesa este clásico del armario de nuestras abuelas. Se lleva en versión oversize, ofreciendo una silueta cómoda y desenfadada o de estilo cropped, que añade un toque perfecto para quienes buscan un look más fresco y femenino.