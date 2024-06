El hombre más rico de Europa, Bernard Arnault (75), con una fortuna de 193 mil millones de dólares según Forbes, ha comprado esta semana un pequeño porcentaje del grupo de lujo Richemont. Y lo ha hecho de su bolsillo. Tesorería desde luego no le falta. La inversión, que Arnault califica de "pequeña" ha hecho temblar de nuevo los cimientos de la industria.

La noticia, filtrada por el propio Arnault, no aclara que porcentaje de Cie Financiere Richemont S.A. posee ni tampoco cuanto ha pagado por ello. Al tratarse de una inversión "pequeña" no es necesario que aparezca en los registros públicos y no se tiene acceso al porcentaje. "Es una más de las inversiones que la familia tiene a título particular en empresas cotizadas en bolsa".

Bernard Arnault, el hombre mas rico de Europa.

LVMH, propietaria del mayor portafolio de marcas de lujo del mundo, es la tercera compañía con más valor de Europa con una capitalización bursátil que oscila entre los 366 y los 391 mil millones de euros. La fortuna de Bernard Arnault, según Forbes, casi duplica la fortuna de Amancio Ortega (112 mil millones de dólares) lo que le colocaría en el décimosegundo puesto en la lista de los ricos planetaria, mientras que el francés ocupa la tercera posición detrás de Jeff Bezos y Elon Musk. Por supuesto Arnault es el hombre más rico de Europa.

El valor de Richemont oscila entre los 84 y los 91 mil millones. La lucha, en caso de que se desate, será francamente desigual. La edad de Rupert (74), que controla el 51% de los votos de la compañía pero sólo es propietario del 10,2 por ciento, y la gestión de su sucesión, podrían estar relacionadas con el acecho de Arnault, que tiene mucha caja y paciencia para esperar a que su competidor desespere. Rupert ha declarado, en entrevistas previas a la entrada del francés, que su deseo sería que Richemont permaneciese independiente. "Me parece muy bien que Rupert quiera mantener la compañía independiente", ha explicado Arnault, "si es ese su deseo, yo puedo ayudarle". ¿Se trata de una declaración amistosa? Nadie lo sabe.

Han pasado ya 14 años desde que Arnault invirtiese en Hermes, considerada el gran estandarte del lujo mundial, el verdadero guardián de las esencias de la artesanía. La entrada de Arnault en el capital de Hermes International SCA., fue entonces un terremoto, y muy mal recibida por la familia Dumas, propietarios de la firma. Arnault se hizo con un significativo 23%, haciendo temer a los herederos que sus intenciones eran de conquista. En aquel momento Arnault calificó su inversión de "amistosa".

En el portafolio de Richemont, compañía con sede en Suiza, conviven marcas como Van Cleef & Arpels (competidora directa del Tiffanys de Arnault), Cartier, Baume & Mercier, Jaeger-Lecoultre, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Panerai, IWC, Montblanc que estos días celebrar el centenario de su legendaria pluma Meisterstück. En 2023 Richemont cerró sus cuentas con un 3% de mejora hasta los 20.616 millones de facturación, con un resultado neto de 2.355 millones de euros de beneficio, multiplicando por ocho el resultado del año anterior.

Por su parte LVMH agrupa marcas como Loewe, que se ha revitalizado de manera muy eficaz gracias al talento de Jonathan Anderson; Fendi, Bulgari, Christian Dior, Chaumet, Repossi, Celine, el distribuidor de belleza Sephora o los champagnes Dom Pérignon, el vino Termantia, o Moët & Chandon. Su mayor compra hasta el momento ha sido Tiffany's por la que desembolsó 16 mil millones de dólares. Como trofeo Arnault acordó con Patek Philippe un reloj conmemorativo con el verde Tiffany's en la esfera que Arnault luce en su muñeca y que se ha convertido en una leyenda.

La voracidad de compra de Arnault le ha llevado estas últimas semanas a incorporar el legendario bistró parisino Chez L'Ami Louis, y las crónicas hablan de que Arnaud con esta compra ha reforzado la industria del foie francesa, al menos de manera simbólica.

Arnault lleva tiempo diseñando el futuro de su compañía. Esta primavera Alexandre Arnault (31) entró en el consejo de Tiffany's como vicepresidente de producto y comunicación y su hermano fue nombrado como director de LVMH relojes. Los dos hermanos pequeños se unieron a los dos mayores, Antoine y Delphine que ya formaban parte del grupo, el más pequeño, Jean, también tiene responsabilidades en la división de relojes del grupo. Al mismo tiempo, algunos de los ejecutivos que le han ayudado a Arnault a construir el imperio, como el legendario Sidney Toledano o Antony Belloni han dado un paso atrás para dejar paso a la familia.

Poco sabemos de lo que se piensa en la familia rival, los Pinault, propietarios de Kering (Gucci…) que suelen responder a cada adquisición de Arnault con algún movimiento. Francia 2, Sudáfrica 1 es el resultado del partido, por el momento.