Kamila enseña en Barcelona la profesión mejor pagada y con más salidas: “La programación no tiene edad"

"El coding es el proceso de escribir instrucciones que permiten a los ordenadores realizar tareas. Se trata de un tipo de lenguaje específico a través del cual los programadores pueden crear desde aplicaciones móviles, hasta sistemas complejos que gestionan datos o controlan dispositivos", explica Kamila Purymska.

No es exactamente lo mismo que la programación, aunque a veces se confunden. Ella lo explica muy claro: "La programación es un concepto más amplio, que incluye el diseño, la resolución de problemas, la estructuración de algoritmos y también la codificación. Es como la diferencia entre escribir palabras y crear una historia: el coding es la parte técnica, pero la programación es el proceso completo".

Esta polaca nacida en Varsovia y que apenas alcanza la treintena, es la CEO de Coding Giants en Barcelona, un importante centro de enseñanza de codificación con presencia en 13 países entre los que se incluye Polonia, Italia, Alemania, México, Australia, Bosnia, Montenegro o Emiratos Árabes Unidos.

Y ella es el ejemplo perfecto de la excepción. En un mundo como el de la codificación y la programación con una gran mayoría masculina –como en las disciplinas steam en general–, una mujer joven y experta como ella es sin duda una gran noticia. Y un gran ejemplo.

En su caso, tras estudiar en su país natal Ingeniería Industrial, pronto desarrolló un gran interés por la codificación. Y hace seis años que se instaló en Barcelona para estudiar un bootcamp (curso intensivo de una materia muy determinada y enfocada al trabajo inmediato) de programación.

En Coding Giants enseñan codificación a niños y adolescentes desde los seis años, "una edad en la que son curiosos, creativos y tienen una mentalidad muy abierta para aprender nuevas habilidades", reconoce. Sin embargo, afirma que "la programación no tiene edad límite. Conozco personas que han empezado a los 40 o 50 años y han tenido carreras exitosas en tecnología".

Coding: un nuevo lenguaje universal

Según el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, en España solo el 16% de los profesionales del área de las STEM, que agrupa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, son mujeres. Y tan solo un 0,7% de las adolescentes sienten interés por estudiar un grado relacionado con las tecnologías digitales, frente al 7% de los hombres.

Con este panorama, el ejemplo de Kamila Purymska puede servir de poderosos referente para romper con la brecha de género en el ámbito tecnológico. Reconoce que la tecnología "ha sido históricamente un sector dominado por hombres, pero mi experiencia ha sido variada. Al principio, me sentía un poco aislada, ya que en muchos de mis equipos era la única mujer. Pero con el tiempo, las empresas han empezado a valorar más la diversidad. Afortunadamente, me he encontrado con comunidades muy acogedoras que apoyan la inclusión y la equidad de género. Todavía queda mucho por hacer, pero he visto cambios positivos".

Facilidad de salidas laborales

Según el último informe Infoempleo Adecco, las carreras de ciencias con más salidas profesionales en nuestro país son Enfermería, Medicina, Fisioterapia, Farmacia, Odontología y Óptica y Optometría.

Pero entre las mejor pagadas están la Ingeniería de Software y el Análisis de Datos. Y es aquí donde se ubicaría el coding, una disciplina muy específica y novedosa en cuanto a formación y en la que cada vez hay más talento femenino, aunque aún quede mucho por hacer.

La programación no tiene edad límite. Conozco personas que han empezado a los 40 o 50 años. Freepik

"La programación es una habilidad del futuro esencial. En un mundo que avanza rápidamente hacia la automatización y con el crecimiento vertiginoso de la inteligencia artificial, tener conocimientos de programación y alfabetización digital será clave para orientarse en el entorno laboral que está por venir”, augura la CEO de Coding Giants.

"El coding abre una amplia gama de oportunidades laborales. Empresas de sectores muy variados como el desarrollo de software, la ciberseguridad, la industria creativa o la Inteligencia Artificial, demandan cada vez más profesionales con habilidades en programación y con el avance de la digitalización, la necesidad solo seguirá creciendo", asegura.

Conocer programación, un ámbito más amplio y que contiene la codificación, "es una base de conocimiento que facilita el trabajo en cualquier sector digital, también el marketing, por ejemplo. Y las habilidades que se interiorizan al aprender programación se aplican no solo en el trabajo, sino en el colegio y en la vida personal", anima la joven experta polaca.

¿Tecnologías más humanizadas?

Ante el avance imparable de las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial y, también, la codificación como nuevo lenguaje global necesario, hay quienes se cuestionan en qué quedará el papel del hombre (como ser humano) en este ámbito.

Kamila Purymska es optimista. "La tecnología ha revolucionado en muchas industrias hasta el punto de poder realizar tareas humanas, pero seguimos necesitamos habilidades humanas como la creatividad o el pensamiento crítico a la hora de programar. Las máquinas pueden ejecutar tareas repetitivas o complejas de manera eficiente, pero no pueden reproducir completamente la empatía humana".

Y reconoce que "mantener el equilibrio entre tecnología y factor humano es esencial, es necesario humanizar las tecnologías. Esto implica diseñar soluciones tecnológicas que respeten la privacidad, promuevan la inclusión y mejoren la calidad de vida de las personas, en lugar de deshumanizarlas. Algo que se consigue enseñando las nociones de coding y programación de forma ética y consciente", afirma tajante.

¿Un objetivo personal? "Lograr la paridad entre el alumnado en Coding Giants, donde aún tenemos un 40% de niñas, y demostrar que no hay límites para lo que pueden lograr en la industria tecnológica".

Se busca talento femenino (y lo hay)

Dado que la codificación se presenta ya como el lenguaje imprescindible para no quedarse aislado en un futuro bastante próximo, la formación temprana es fundamental.

Pero, ¿cómo animar a las niñas a que se interesen por este nuevo conocimiento? "Les diría que la programación no solo es para crear software, sino para resolver problemas del día a día, desde mejorar el medio ambiente hasta crear tecnologías que nos faciliten la vida. Desarrolla cualidades tan necesarias como el pensamiento lógico, la estructuración de ideas, la capacidad de concentración, la resolución de problemas efectiva y trabajo en equipo, todas ellas skills of the future (habilidades del futuro)", explica Purymska.

"Es importante que las niñas sepan que se trata de una disciplina que abre muchas puertas, no solo en tecnología, sino en cualquier campo que les apasione: música, moda, medicina, y más. Si les interesa crear y cambiar el mundo, aprender a programar es una herramienta esencial para lograrlo".

Además, puntualiza orgullosa que en Coding Giants "formamos parte de la Alianza STEAM por el Talento Femenino, una iniciativa que apoya todas las acciones relacionadas con la promoción de la mujer en el ámbito tecnológico".

"También hemos colaborado con Glovo en el proyecto Women in Tech, donde 250 chicas participaron en nuestros cursos, fomentando el interés y las habilidades de las jóvenes en áreas tecnológicas clave. Estas iniciativas buscan reducir la brecha de género y empoderar a las mujeres en el mundo de la tecnología, un sector en constante crecimiento y lleno de oportunidades. Es importantísimo que las niñas cuenten con referentes en los que mirarse".