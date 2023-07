Valencia recibe a las chicas que abanderan el futuro de Europa: así se vivió la Summer School de Huawei

Clara Campoamor tenía 13 años cuando la muerte de su padre la hizo abandonar la escuela y empezar a trabajar. Como costurera, dependienta, telegrafista, secretaria… Así, hasta que, en 1924, se convirtió en una de las pocas abogadas que por entonces ejercían la profesión en España. Desde entonces, no hubo día en el que no dedicara sus esfuerzos a defender los derechos humanos, y a escribir las biografías de aquellas mujeres célebres a las que la historia una vez quiso olvidar.

Hoy, un siglo más tarde, son otros los ojos que miran a Campoamor y buscan en ella un reflejo en el que mirarse. Entre ellos, los de las 29 jóvenes que este año han formado parte de la Summer School for Female Leadership in the Digital Age, celebrada en Valencia entre el 25 y el 30 de junio bajo la guía de Huawei y Berta Herrero, su directora de Igualdad, Diversidad e Inclusión en Europa.

Primero vino Lisboa, luego Niza y le siguió Praga. Este año, la escuela llega hasta las costas mediterráneas para seguir fomentando la inclusión de la mujer al STEM, un sector en el que ya tienen más presencia que nunca y que sigue propulsando el liderazgo femenino gracias a la visibilización de referentes.

Tras una semana repleta de talleres, charlas y visitas inspiradoras, la Academia Europea de Liderazgo puso el broche final a su cuarta escuela de verano, en una ceremonia de premios que tuvo lugar en la Masía de San Antonio de Poyo, y que estuvo presentada por la reconocida ex corresponsal de la BBC, Luisa Baldini.

Las 29 jóvenes europeas junto a Berta Herrero, momentos previos a la entrega de premios. Cedida European Leadership Academy

Los hitos del programa

Las participantes representan a cada uno de los países que conforman la Unión, Ucrania y los Balcanes. Para entrar al programa, un jurado las ha seleccionado entre alrededor de 3.000 candidaturas. Las jóvenes, además, provienen de una variedad de entornos, desde la ingeniería hasta las ciencias políticas.

Junto a ellas, la Academia Europea de Liderazgo se ha consolidado este año como un proyecto a la vanguardia que empodera a las mujeres para que prosperen y lleven a la economía europea hacia un futuro digital, inclusivo y sostenible.

Desde sus mesas de trabajo en el Palacio de la Exposición valenciano, las chicas desarrollaron proyectos encaminados a favorecer la transición ecológica y digital en el continente. ¿Sus ideas? Desde convertir la agricultura en una industria más atractiva a utilizar la inteligencia artificial como motor para combatir la discriminación.

Además, a lo largo de estos cinco días, las alumnas pudieron compartir reflexiones y nutrirse de los conocimientos de personalidades destacadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Entre ellas, Elisabeth Köstinger, ex ministra de Agricultura y Turismo en Austria; Inmaculada Rodríguez-Piñero, miembro del Parlamento Europeo; Cecilia Danesi, investigadora del Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la UPSA; Fanny Benedetti, jurista y ex directora ejecutiva de UN Women France; Cristina Vicente, directora de la Escuela de Negocios de la Cámara de Valencia, y Hafsat Abiola, presidenta de Women in Africa.

Ponencia sobre mujeres en el sector de la aviación celebrada el pasado viernes. Cedida European Leadership Academy

Protagonistas del futuro

Algo menos de 500 kilómetros son los que separaron esta semana a Nekane, la representante española de este año, de su familia en Logroño, pero no fueron suficientes para impedir que la joven se sintiera como en casa. Al igual que sus compañeras, ella llegó hasta el proyecto por algo que todavía no saben si definir como casualidad o destino, y se van de él con experiencias que no olvidarán jamás.

Lo que tienen en común todas estas chicas, además de su espíritu brillante e inconformista, es que sus historias han trazado para ellas un recorrido hacia el liderazgo que desde la Escuela tratan de allanar. Cada una es distinta de la anterior, y eso es lo que hace que la conjunción de estos 29 talentos sea tan especial.

Cedida European Leadership Academy

Como Dana, que con 23 años ha logrado convertirse en la mujer más joven del Parlamento de Estonia. O Katarzyna, estudiante de física cuántica que pese a hablar con un impecable acento inglés, en realidad llega desde Polonia. O Rina, biomédica croata que desde sus redes divulga contenidos para concienciar sobre las enfermedades autoinmunes. Esta última, además, ganadora del Premio a la Futura Líder de 2023, un galardón que durante su discurso quiso compartir con sus compañeras −y amigas− al coro de "yes, we can".

Además de este galardón, se otorgaron otros muchos que destacan las habilidades de las jóvenes en un futuro que necesita más talento tech que nunca, pero que también pretende reforzar el papel de las humanidades y las ciencias sociales. Además, en él jugarán un papel crucial las soft skills, habilidades esenciales para poder asumir el liderazgo desde la empatía y el compromiso con la sociedad.

Cedida European Leadership Academy

La 'cazatalentos' de Europa

"El talento es poder, la feminidad es poder, la tecnología es poder. Combinadlos y dejad que el poder de vuestras habilidades, ambición y determinación os lleven al éxito". Así recibió Berta Herrero, directora de Diversidad, Igualdad e Inclusión de Huawei Europa, a las estudiantes durante la ceremonia inaugural de la Escuela de Verano.

Ellas, aún sin conocerse, llegaban el pasado lunes a la Ciudad de las Artes y las Ciencias con el entusiasmo de quienes quieren comerse el mundo. Herrero las recibía con la certeza de que no solo van a lograrlo, sino también de que, desde ese momento, las jóvenes pasarían a conformar una hermandad que no entiende de fronteras.

Lo que para la directiva abulense comenzó siendo una idea tímidamente presentada durante una reunión de trabajo, ha acabado convirtiéndose en un proyecto que acumula cuatro ediciones y que ha creado toda una red de sinergias en torno al liderazgo y el talento femenino.

La representante de Croacia, Rina, recibe su certificado en la Summer School. Cedida European Leadership Academy

En medio de los aplausos, las sonrisas y una atmósfera cargada de emoción, Berta Herrero protagonizó uno de los discursos más inspiradores que se escucharon durante la graduación de la Escuela de Verano. MagasIN pudo conversar con ella durante la velada, de la que reconocía estar "muy orgullosa", al igual que lo está de su compañía: "Realmente Huawei eleva a las mujeres. No es un eslogan, se puede ver".

A lo largo de la historia, no siempre se ha hablado de mujeres líderes, no porque no quisieran serlo, sino porque no se les ha dejado. Berta Herrero, Huawei Europa

Y no solo a través de este proyecto, también en sus propias filas. "Desde la representante de Huawei para las instituciones europeas, Selina Wen, hasta la vicepresidenta en España, Carmen González", todas ellas forman parte de esta carrera a largo plazo por la inclusión y la diversidad.

Así lo recalca la directiva, que entre risas nos confiesa que uno de los mejores cumplidos que ha recibido esta semana es que la hayan comparado "con Dumbledore, pero mejor vestida". "Cuando era pequeña adoraba los libros de Harry Potter, y yo realmente soñaba con encontrar esa escuela, un lugar donde pudiera sentirme como en casa y hacer magia con otros niños. La vida da muchas vueltas, pero creo que por fin lo he conseguido".

Herrero anima a seguir apostando por este proyecto y a no pensárselo demasiado al echar la solicitud, porque "no pedimos que hayan alcanzado grandes metas, no es ese el criterio de selección, lo que queremos descubrir es su pasión". Añade, también, que "cualquier chica [de 18 a 24 años] puede apuntarse. Ellas no lo ven todavía, pero van a cambiar el mundo".

