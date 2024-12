Chanel nos invita a viajar a China con su colección Métiers d'art 2024/2025: las claves de su desfile

Este 3 de diciembre, la casa Chanel ha celebrado uno de sus desfiles más esperados del año: el de la colección Métiers d'art. Desde el año 2002, esta cita anual se propone celebrar el savoir-faire de los artesanos de moda, reuniendo a bordadores, artesanos de plumas, parureros, orfebres, plisadores, zapateros, sombrereros y modistas, dando testimonio del compromiso histórico de la casa con este patrimonio artesanal excepcional.

El destino elegido para este 2024 ha sido Hangzhou, en China. El Lago del Oeste, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido, de forma más concreta, el escenario elegido para esta presentación, completada por un film del director Wim Wenders y protagonizado por las embajadoras de la maison Tilda Swinton y Xin Zhilei y la cantante Leah Dou.

Este año, la maison se propuso explorar un elemento esencial del imaginario de Gabrielle Chanel: los biombos de Coromandel que la inspiraron durante toda su vida y que todavía adornan las paredes de su apartamento en el número 31 de la rue Cambon en París. El de su oficina representa la ciudad de Hangzhou.

La casa, a la espera de desvelar quién sucederá a Virginie Viard al mando de la dirección creativa, ha reivindicado todos sus códigos estilísticos en este desfile: el tweed cuenta con un lugar privilegiado en la colección, tanto en abrigos como en trajes, al igual que el binomio formado por el blanco y negro, las perlas y la camelia, la flor más preciada de Chanel.

La doble C se puede vislumbrar en todo lujo de joyas, al igual que el estampado floral. La colección no deja atrás la suntuosidad del oro, que destaca en un buen número de looks, ni la seda, que viste varias siluetas con sutileza, siguiendo el movimiento del cuerpo, al igual que el punto, que destaca en tonos tan llamativos como el rosa.

La superposición de colgantes, los cinturones de cadena y el denim, también representativos de la personalidad estilística de la casa, cobran protagonismo en una colección que celebra por todo lo alto el poder de la artesanía y de una casa, siempre capaz de reinventarse sin perder su esencia.

Desde el vestidito negro hasta el bolso acolchado, pasando por el zapato bicolor o la fragancia N°5, la lista de innovaciones de Chanel es casi infinita y sigue vigente en la actualidad, demostrando su carácter atemporal.