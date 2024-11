El burdeos es el color acertado para todos tus eventos: así puedes combinarlo para acertar de día y de noche

Queridas cómo no iba yo a hablar de esta tendencia tan top. Soy consciente de que se han escrito ríos de tinta sobre este color, y que también se han hecho muchísimos vídeos virales anunciando la llegada del color del otoño, así que dudo que vaya a descubrirte América, pero no quiero dejar pasar este momento sin aportar mi granito de arena. Han sido muchas las que me han comentado que les encanta el color burdeos, pero no saben bien ni como combinarlo ni cuando usarlo.

Es cierto que puede parecer complicado este color vino tinto, por eso traigo una guía divertida para que puedas llevar el granate con estilo y personalidad. ¡Porque necesitamos más conjuntos vitamina!

¿Sabías que el granate está asociado con la elegancia, la sofisticación, la pasión y el poder? Es una tonalidad de rojo, pero con ciertos matices que lo hacen más interesante. Es la opción más top para transmitir sensación de lujo o exclusividad, pero eso sí, con autocontrol. El granate es un rojo oscuro con un trasfondo marrón o color de la tierra, que trasmite ese sentido de estabilidad y fortaleza emocional (de ahí lo del autocontrol).

El color burdeos es más sutil que el rojo brillante, sugiere emociones intensas, como el amor o la pasión, lo que le hace ser un color muy versátil y se puede usar tanto en contextos formales como casuales, pero ¿qué significa burgundy? Para las que no lo sepan es una palabra inglesa, sinónimo de Borgoña, que se refiere al color vino y se utiliza además como sinónimo del burdeos. Su nombre proviene del vino de Burdeos, una región vinícola en Francia conocida por producir vinos tintos robustos y de alta calidad, y de ahí su poder influyente.

Y esta tendencia de color va sumando puntos. Además de favorecedor, es muy combinable con cualquier otra tonalidad a diferencia del rojo. Y si no, ¿por qué nuestro color de uñas favorito de toda la vida es el vino tinto?

El granate es ideal para vestidos de gala, trajes o accesorios para ocasiones elegantes como bodas, cenas formales o eventos de etiqueta. Aporta un toque de sofisticación y elegancia sin ser tan llamativo como el rojo brillante.

Cómo combinar el 'burgundy'

Vamos al lío con los colores: una combinación clásica que siempre funciona, y sin perder ni una pizca de estilo, es con el negro. Si eres una habitual del negro, que sepas que estos dos colores se llevan de maravilla. Es la forma más sencilla de darle un toque de color a un look total black, sin perder ese aire sobrio y elegante.

Imagínate un vestido granate con una chaqueta de cuero negra, es perfecto para una noche de fiesta. O unos pantalones granates con un top negro y unos zapatos de tacón y estarás lista para cualquier ocasión. No hay forma de equivocarse. Mejor aún, rescata tu vestido negro (básico de fondo de armario) y súbete a unas botas granates de tacón, es pura seducción.

Con blanco, la elegancia del contraste. Cualquier combinación con tus prendas favoritas le darán un aire fresco y con mucha luz, es perfecta para cuando quieras dar un toque de elegancia sin ser demasiado formal. Imagínate una camisa blanca con una falda granate o un jersey granate y tus pantalones blancos, que también son para el invierno.

Con tonos neutros nunca falla: una bufanda granate con un abrigo gris o un pantalón granate con un jersey beige. ¡Es el look clásico parezco sofisticada sin siquiera intentarlo! El gris le da un toque moderno y el beige, por otro lado, le da un aire cálido. Esta dupla funciona igual de bien si estás buscando un estilo casual o un look más formal para una reunión.

Pantalón sastre granate Mango (59,99€) / Jersey beige de punto Mango (29,99€) / Vaquero wide gris H&M (24€)/ Jersey cuello alto granate Massimo Dutti (39,99€)

Un pantalón de vestir de pinzas en tonos grises o beige, y un jersey de cuello vuelto ajustadito para equilibrar un poco la silueta y tus botines más chic. Este look lo voy a copiar sin duda.

La pareja explosiva, es el mix azul marino y granate, son dos colores potentes que, sí o sí hacen de cualquier look algo distinguido, pero con un toque moderno. Esta combinación grita: "¡Tengo buen gusto y lo sé!" pero sin ser pretenciosa. Además, es una opción ideal para el trabajo. Imagínate un blazer granate con unos pantalones azul marino, o un vestido granate con un bolso azul marino.

Elegante a la par que informal con tus vaqueros preferidos y una camisa con volante en color burdeos (están en todas las tiendas, yo estoy esperando la mía en la web de Kotidiano). El calzado ya es cosa de comodidad, con zapatillas o botas, no deja de ser sofisticado.

Ahora bien, si quieres salirte del patrón, como dice mi adorada Rocío, sin duda apuesta por el granate y el color mostaza, es una combinación vibrante, pero equilibrada. Es una mezcla de otoño instantánea que te hará sentir como si fueras parte de una sesión de fotos de moda en un parque lleno de hojas doradas.

Si quieres seguir arriesgando, apuesta por el granate y rosa. El truco está en encontrar el tono de rosa adecuado: un rosa pastel o un rosa empolvado, por ejemplo, es perfecto para suavizar la intensidad del granate. Se respira romanticismo en el aire. Piensa en un jersey rosa claro con unos pantalones granate, o un vestido granate con un bolso rosa pastel. ¡Listo para una cita o para un brunch con las amigas!

Bolso plumas Guess (125€)/ Vestido sin mangas Parfois (35,99€)/ Jersey punto rosa Polo Club (49,99€)/ Pantalón piel serpiente Mango (39,99€)

La combinación todoterreno, con el color verde oliva le da un aire natural y fresco al granate. Es una combinación versátil, perfecta para una salida al aire libre o para un look de oficina relajado o de viernes, por qué no.

¡A divertirse con el color de la temporada! Que no te asuste, más bien lo contrario, aprovecha esta ola y da rienda suelta a tu lado más creativo. Ya seas más clásica o que te atrevas con combinaciones arriesgadas, este tono debe tener un lugar en tu armario. Lánzate a experimentar e incorpora estos colores si no lo has hecho ya. La moda es arte, es juego y el granate puede ser el comodín perfecto.