El traje 'working' verde oliva de Nieves Álvarez que supera los 2.000 euros

No hay ranking de mujeres elegantes en España en el que no aparezca el nombre de la modelo y presentadora Nieves Álvarez (48 años). Ella es de esos emblemas patrios que tiene el país, y su nombre es sinónimo de elegancia y buen gusto. Álvarez no pasa inadvertida nunca entre sus 403.000 seguidores.

Por más simple o básica que sea su elección estilística, su porte y su savoir faire se imponen a cualquier estilo y corriente de moda. La modelo internacional sabe a la perfección mezclar tendencias, texturas y piezas, dándole un toque personal a cada outfit.

A sus fans de Instagram los tiene más que acostumbrados a lecciones de estilo a golpe de post. Es lo que ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones, donde ha lucido un espectacular traje de chaqueta verde oliva, hecho en lino, que ha enamorado a propios y extraños.

Se trata de una chaqueta y un pantalón firmados por Alberta Ferretti. Por un lado, la chaqueta es sahariana en mezcla de lino. Cuesta 1.430 euros y, tal y como se puede leer en la web, es "recta y ancha de mezcla de lino con corte a medida de inspiración masculina, con botones a juego color tortuga. Para un power suit monocolor, combínala con el pantalón a juego".

En lo que respecta al pantalón, se explica desde Ferretti que es "ancho y fluido de mezcla de lino de corte a medida, con cintura alta y construcción sin cinturón. Los pliegues centrales enfatizan el diseño limpio y añaden un toque de sastrería. Para un power suit monocolor, combínalo con la chaqueta a juego". En este caso, su precio es de 695 euros.

Las reacciones a la publicación de Nieves Álvarez no se han hecho esperar: "Guapísima", "Espectacular", "Elegante".

La moda y Nieves Álvarez están estrechamente unidas. En septiembre de 2021, Álvarez decidió dar un paso más en el mundo de la moda y lanzarse al diseño femenino con una colección cápsula en la que colaboró con la firma española The Extreme Collection, algo que definió como "un reto interesante".

En aquella propuesta, de la que también fue imagen, había piezas en terciopelo rosa, verde o elegantes negros con bordados en cuello y espalda para la noche, mientras que el día lo ocupan blazers cruzadas, de cuadros, casacas militares confeccionadas con patrones muy femeninos.

No era la primera vez que la presentadora de Flash Moda realizaba una incursión en el diseño, pues ya lo hizo con su firma de moda infantil N+V, un proyecto al que puso fin en enero de 2021.

