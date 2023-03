Nieves Álvarez se adelanta al buen tiempo con un impresionante vestido sin mangas de 650 euros

Nada de lo que se pone Nieves Álvarez (48 años) pasa inadvertido. Su elegancia y buen gusto se impone a cualquier estilo y corriente de moda. Sabe a la perfección mezclar tendencias, texturas y piezas, dándole un toque personal a cada outfit sin perder la sobriedad.

Así lo confirma su último look compartido en las redes sociales. La modelo internacional ha lucido un impresionante vestido que ha destacado sobremanera entre sus 401.000 seguidores de Instagram. Si bien es cierto que la publicación de Álvarez consta de tres instantáneas, sus fans se han fijado especialmente en la segunda imagen.

En ella, aparece la también la presentadora de televisión con un vestido tafeta en color naranja, de la firma The 2nd Skin Co. "Este domingo hay @flashmodatve y estos son mis looks. ¿Te gustan? Mi favorito es el 2", ha posteado la modelo, coincidiendo con los gustos de los que la siguen.

Se trata de "un vestido sin mangas largo de tafeta. Cuello caja, corte en la cintura y pliegue lateral en la falda. Colores disponibles: menta, rosa, naranja y negro". Cuesta 650 euros, está hecho en cien por cien acetato y, entre las recomendaciones, se especifica: no lavar, no blanquear y no usar secadora.

Sobre la opción de devolución, se aclara: "Normalmente, tardamos tres semanas en confeccionar un pedido. Si tienes prisa, mándanos un email y procuraremos ayudarte. Al cabo de ese tiempo, lo enviamos. En España península, tarda 24 horas en llegar. En Europa, suele llegar en 2 días. Fuera de Europa, tarda entre 3 y 5 días".

Las reacciones a la publicación de Nieves Álvarez no se han hecho esperar: "Fascinante con todos", "Nieves, a ti te queda todo perfecto", "Estás divina", "Ideal con los dos, y esas botas", "Lo tuyo no es sólo el modelaje. Lo tuyo verdaderamente es arte".

La moda y Nieves Álvarez están estrechamente unidas. En septiembre de 2021, Álvarez decidió dar un paso más en el mundo de la moda y lanzarse al diseño femenino con una colección cápsula en la que colaboró con la firma española The Extreme Collection, algo que definió como "un reto interesante".

En aquella propuesta, de la que también fue imagen, había piezas en terciopelo rosa, verde o elegantes negros con bordados en cuello y espalda para la noche, mientras que el día lo ocupan blazers cruzadas, de cuadros, casacas militares confeccionadas con patrones muy femeninos.

No era la primera vez que la presentadora de Flash Moda realizaba una incursión en el diseño, pues ya lo hizo con su firma de moda infantil N+V, un proyecto al que puso fin en enero de 2021.

