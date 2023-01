Nieves Álvarez ha recibido 2023 con color y en el paraíso: el caftán que querrás tener en tu armario

Nada de lo que se pone Nieves Álvarez (48 años) pasa inadvertido. Su elegancia y buen gusto se impone a cualquier estilo y corriente de moda. Sabe a la perfección mezclar tendencias, texturas y piezas, dándole un toque personal a cada outfit sin perder la sobriedad.

Así lo confirma su último look compartido en las redes sociales. En concreto, una impresionante túnica de la diseñadora Silvia Tcherassi. La modelo internacional despidió el año en el "paraíso", como ella misma lo ha definido: Marrakech. "Welcome to paradise", posteó desde Le Spa Royal Mansour, donde se hospedó.

En dicha publicación, fechada el 19 de diciembre de 2022, Álvarez lució un diseño bastante favorecedor. Se trata de la túnica-caftán Monferrato Ámbar y cuesta cerca de 1.500 euros. Tal y como se especifica en la página web, "el Monferrato se puede usar en innumerables entornos diferentes, ya sea una ceremonia en la playa o una pequeña reunión en casa".

[Nieves Álvarez luce las botas con más estilo: en color morado y cuestan 550 euros]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nieves Álvarez (@officialnievesa)

Y se añade: "Con una abertura en forma de V en el escote y mangas románticas que burbujean en las muñecas, esta túnica hasta los tobillos es la elegancia relajada en su máxima expresión. Cortado en un hermoso crepé de color ámbar, ¡seguro que hará una declaración! Las aberturas laterales crean más movimiento y detalles elegantes. Una pieza fácil de Resort 2023 que puedes revisar constantemente".

Esta túnica está disponible en diferentes tallas. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Divina", "La túnica me encanta", "Vas a reventar de guapa", "El amarillo te favorece mucho", "Le has perdido el miedo al amarillo. ¡Guay! Me fascina esa marqueteria de decoración en blanco. Es preciosa", entre otros.

La moda y Nieves Álvarez están estrechamente unidas. En septiembre de 2021, Álvarez decidió dar un paso más en el mundo de la moda y lanzarse al diseño femenino con una colección cápsula en la que colaboró con la firma española The Extreme Collection, algo que definió como "un reto interesante".

En aquella propuesta, de la que también fue imagen, había piezas en terciopelo rosa, verde o elegantes negros con bordados en cuello y espalda para la noche, mientras que el día lo ocupan blazers cruzadas, de cuadros, casacas militares confeccionadas con patrones muy femeninos.

No era la primera vez que la presentadora de Flash Moda realizaba una incursión en el diseño, pues ya lo hizo con su firma de moda infantil N+V, un proyecto al que puso fin en enero de 2021.

Sigue los temas que te interesan