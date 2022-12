Nieves Álvarez luce las botas con más estilo: en color morado y cuestan 550 euros

Nada de lo que se pone Nieves Álvarez (48 años) pasa inadvertido. Su elegancia y buen gusto se impone a cualquier estilo y corriente de moda. Sabe a la perfección mezclar tendencias, texturas y piezas, dándole un toque personal a cada outfit sin perder la sobriedad.

Así lo confirma su último look compartido en las redes sociales, en el que la modelo luce unas botas que han enamorado a sus seguidores. En color morado, se trata de un modelo de la selecta firma Magrit. La variedad es Francesca y cuesta 550 euros.

Según la definición que se puede leer en la página web: "Bota alta de punta fina, fabricada en ante elástico color morado. Tacón de 10 centímetros". Está disponible en diferentes tallas, como la 36, 37 y 38. En lo que respecta a las posibles devoluciones, se hace saber: "Los cambios de talla o devoluciones no tienen coste. Dispone hasta 14 días".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nieves Álvarez (@officialnievesa)

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar. "Qué foto más original, es fabulosa", "No sé quién me gusta más de los dos. El flamenco es un animal que irradia elegancia, como tú", "You are so gorgeous", "Lo más, la top", "Cuidado, que vienen los ecologistas", "Me encanta, el mundo de fantasía", son algunas de ellas.

La moda y Nieves Álvarez están estrechamente unidas. En septiembre de 2021, Álvarez decidió dar un paso más en el mundo de la moda y lanzarse al diseño femenino con una colección cápsula en la que colaboró con la firma española The Extreme Collection, algo que definió como "un reto interesante".

En aquella propuesta, de la que también fue imagen, había piezas en terciopelo rosa, verde o elegantes negros con bordados en cuello y espalda para la noche, mientras que el día lo ocupan blazers cruzadas, de cuadros, casacas militares confeccionadas con patrones muy femeninos.

No era la primera vez que la presentadora de Flash Moda realizaba una incursión en el diseño, pues ya lo hizo con su firma de moda infantil N+V, un proyecto al que puso fin en enero de 2021.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nieves Álvarez (@officialnievesa)

"Me apasiona el mundo del diseño. Conocía muy bien el trabajo y calidad de The Extreme Collection, así que me pareció un reto muy interesante y atractivo", aseguró entonces Nieves Álvarez.

