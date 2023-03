Dónde está Camilín y por qué no participa en la serie sobre la vida y obra de su padre: su estado de salud

Seis meses han pasado desde la última vez que llegaron informaciones -en aquel caso, alarmantes- a los medios de comunicación sobre la agitada vida de Camilo Blanes Ornelas (39 años), el único hijo del malogrado cantante Camilo Sesto. Desde entonces, un silencio espeso y férreo se ha instalado en torno al día a día del conocido Camilín, después de que en septiembre de 2022 su maltrecha salud volviera a convertirse en noticia.

Entonces, un programa de televisión informó del estado "preocupante" en que se hallaba el joven. Por este contratiempo tuvo que desplazarse un equipo del SUMMA a su domicilio madrileño para atenderlo de urgencia. Se explicó entonces que los médicos acudieron a su casa de Torrelodones -donde vive el también cantante desde que falleció su padre, en 2019- porque Camilo Blanes se negaba en redondo a ir al hospital.

Una delicada situación de la que ya nunca más se volvió a saber a nivel público. Ahora, EL ESPAÑOL maneja nuevos datos sobre el estado de salud actual y la vida de Camilín, en un momento clave: justo cuando la figura de su padre, el inmortal Camilo Sesto, vuelve a cobrar protagonismo gracias a la ficción que se está grabando para plataforma ATRESplayer Premium, Camilo Superstar.

Camilo Blanes Ornelas, Camilín, en una imagen publicada en sus redes sociales.

Puntualizar en este punto que esta serie retratará un pasaje concreto en la vida de Camilo Sesto -no condensará, pues, toda su intensa vida-. La ficción se centrará en el año en que Sesto asumió el riesgo de traer a España el musical internacional Jesucristo Superstar, en el marco de los años 70. Producida por Atresmedia Televisión, en colaboración con Buendía Estudios, la serie está protagonizara por Alejandro Jato (29), el actor que se pondrá en la piel del apasionado cantante.

Ese período concreto en que, en un arrebato de inspiración, Camilo se atreve a organizar en plena dictadura un espectáculo de tal envergadura que consiguió revolucionar el país y hacer historia. Camilo Superstar mostrará la forma en que Camilo fue un artista, ante todo, vocacional, entregado a su carrera, pero con un espíritu emprendedor que lo llevó a embarcarse en proyectos más allá de lo meramente comercial.

Camilín en una imagen captada en 2019, en la ciudad de Alcoy, en un homenaje a su malogrado padre. Gtres

Qué duda cabe, un importante proyecto audiovisual con el que se rendirá especial homenaje a la magna figura de un grande de la música. Eso sí, hay algunos medios de comunicación especializados en crónica social que se preguntan por qué, entre el repertorio de actores que darán forma a esta serie -destacan figuras como Adrián Lastra (39), Eugenia Silva (47) o Elena Rivera (30), entre otros-, no figura el vástago de Sesto, Camilo Blanes.

Máxime, teniendo en cuenta que Camilín decidió enfocar su vida profesional en la música y es, además, una de las personas que mejor conocía al malogrado artista. Este periódico se ha puesto en contacto con una persona muy cercana a Lourdes Ornelas, la madre de Camilín, quien se muestra prudente sobre la salud de Camilo: "Ahí sigue, luchando". Se trata de una recuperación lenta, larga y con muchos vaivenes.

Camilo está "fuerte y decidido", y se encuentra en su casa de Torrelodones, "bien tratado" y arropado sólo por dos mujeres, su madre y la que ha vuelto a convertirse en su novia, María. La madre del también cantante, Lourdes, lo visita todos los días y sigue de cerca los pasos que da su hijo. Al final, ha conseguido alejarlo de las nocivas compañías.

Se explica a este periódico que "la familia" -refiriéndose a Lourdes y Camilo Blanes- conoce la existencia de la citada serie que se graba sobre el célebre autor de Vivir así es morir de amor. La posible participación de Camilo Blanes "ni siquiera se ha contemplado" por ninguna de las partes.

El museo de Camilo

Así como Lourdes Ornelas se habría interesado por el contenido de la serie que se está grabando sobre Sesto -como afirman a este medio-, también lleva tiempo cogiendo las riendas del grueso de las obligaciones y compromisos de Camilo Blanes. Por ejemplo, está muy pendiente -y ha tenido "varias reuniones" en estos meses- del museo en honor a la figura de Camilo Sesto, que se está perfilando en Alcoy, su tierra natal.

Camilo Sesto sobre el escenario, durante una actuación en México, en 2009. Gtres

Las obras de rehabilitación y mejora de accesibilidad del edificio "avanzan a buen ritmo", como se ha anunciado a través de un comunicado.

El inmueble albergó, durante años, un antiguo asilo y las obras de remodelación empezaron en la primera quincena del mes de octubre, lo que ha provocado una serie de cambios en el exterior, como la reordenación de bancos o pasos provisionales de peatones. Paralelamente, se está trabajando "intensamente" en el contenido del museo.

Con este espacio expositivo "contaremos con una extraordinaria atracción turística unida al alcoyano más universal y cumpliremos su deseo de tener un museo dedicado a él en la ciudad donde nació", indicó recientemente el edil de Cultura, Raül Llopis. Las obras durarán cerca de nueve meses y, si todo va por los cauces esperados, después del verano de 2023 quedará inaugurado el museo.

El ayuntamiento de Alcoy confirmó hace unos meses que se sigue trabajando en el contenido del museo dedicado al cantante alcoyano más internacional, después de que fuera el propio Consistorio el que recibiera el legado del artista, con alrededor de 800 piezas que han ido aumentando al recibir diferentes donaciones posteriores.

"Son muchas las personas, de diferentes partes del mundo, que contactan con el Ayuntamiento mostrando su interés por venir a nuestra ciudad atraídas por lo que representa Camilo Sesto", explicó a los medios el concejal de Cultura.

Las palabras de Camilín

A principios del mes de agosto de 2022 fue la última vez que los reporteros asfálticos pudieron charlar y filmar a Camilo Blanes. El joven reapareció ante los medios de comunicación, y desmintió de pleno su recaída en las adicciones después de que le sorprendieran de fiesta con unos amigos en la noche madrileña.

Muy delgado, con el rostro semioculto con gafas de sol y mascarilla, y hablando pausadamente antes de iniciar un paseo en bicicleta por los alrededores de su domicilio, el hijo de Camilo Sesto se puso un tanto a la defensiva cuando le interpelaron por su difícil situación.

"¿Recaer de qué? ¿Tú no sales de fiesta? No he recaído. Es completamente falso", aseveró, escueto y rotundo. Sostuvo encontrarse bien y muy tranquilo.

