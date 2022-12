Camilín, desaparecido del foco público: por qué no se sabe nada de él y la última hora del museo de su padre

Tres meses sin noticias de Camilo Blanes Ornelas (38 años), más conocido mediáticamente como Camilín, hijo del legendario y malogrado Camilo Sesto. Un silencio espeso y férreo se ha instalado en torno a su vida después de que el pasado mes de septiembre su maltrecha salud volviera a convertirse en noticia. Entonces, un programa de televisión informó del estado "preocupante" del joven.

Por este contratiempo, incluso, tuvo que desplazarse un equipo del SUMMA a su domicilio madrileño para atenderlo de urgencia. Tal y como se explicó entonces, los médicos acudieron a su casa de Torrelodones -donde vive el también cantante desde que falleció su padre, en 2019- porque Camilo Blanes se negó en redondo a ir al hospital. EL ESPAÑOL pudo confirmar esa información.

"Comenzó a estar con malestar y dolores. Ya se levantó ese día un poco regular", se confió a este medio. Una situación que fue in crescendo y su madre, Lourdes Ornelas, le aconsejó ir al hospital. Insistió, por teléfono, varias veces a su hijo, de acuerdo a los datos que se hacen llegar a este medio. Al cabo de los días, Camilo terminó ingresando en el hospital Puerta de Hierro, de Madrid. Desde entonces, nada más se supo de Camilín. Silencio sepulcral.

Camilo Blanes Ornelas el día del último adiós a su padre, Camilo Sesto, en septiembre de 2019. Gtres

Ninguna información: ni para bien ni para mal. Este periódico ha podido confirmar, a través del entorno de su madre, Lourdes Ornelas, que esta medida la adoptó ella como una forma de proteger a su hijo. La única manera de que llegue la calma a sus vidas es no hablar y, así, "evitar que se filtre algo". Pese a ese manto protector, EL ESPAÑOL conoce que el joven está "bien", pero "aislado del exterior".

Sólo se comunica con su madre y con su pareja, María, con la que ha retomado su relación sentimental. No se esconde a este periódico que su recuperación está siendo muy dura, que hay días que él pone de su parte y otros en que la situación se torna "ingobernable".

En otro orden de cosas, el museo en Alcoy en honor a la figura de Camilo Sesto cuenta con importantes novedades. Las obras de rehabilitación y mejora de accesibilidad del edificio "avanzan a buen ritmo", como se ha anunciado a través de un comunicado.

El inmueble albergó, durante años, un antiguo asilo y las obras de remodelación empezaron en la primera quincena del mes de octubre, lo que ha provocado una serie de cambios en el exterior, como la reordenación de bancos o pasos provisionales de peatones. Paralelamente, se está trabajando "intensamente" en el contenido del museo.

Camilo Blanes Ornelas durante una de sus pocas exposiciones públicas, en Alcoy, en octubre de 2019. Gtres

Con este espacio expositivo "contaremos con una extraordinaria atracción turística unida al alcoyano más universal y cumpliremos su deseo de tener un museo dedicado a él en la ciudad donde nació", indicó recientemente el edil de Cultura, Raül Llopis. Las obras durarán cerca de nueve meses y, si todo va por los cauces esperados, después del verano de 2023 quedará inaugurado el museo.

El ayuntamiento de Alcoy confirmó hace unos meses que se sigue trabajando en el contenido del museo dedicado al cantante alcoyano más internacional, después de que fuera el propio Consistorio el que recibiera el legado del artista, con alrededor de 800 piezas que han ido aumentando al recibir diferentes donaciones posteriores.

"Son muchas las personas, de diferentes partes del mundo, que contactan con el Ayuntamiento mostrando su interés por venir a nuestra ciudad atraídas por lo que representa Camilo Sesto", explicó a los medios el concejal de Cultura.

Las últimas palabras de Camilo

A principios del mes de agosto, Camilo Blanes reapareció ante los medios de comunicación y desmintió de pleno su recaída en las adicciones después de que le sorprendieran de fiesta con unos amigos en la noche madrileña.

Camilín en una imagen captada en 2019, en la ciudad de Alcoy, en un homenaje a su malogrado padre. Gtres

Muy delgado, con el rostro semioculto con gafas de sol y mascarilla y hablando pausadamente antes de iniciar un paseo en bicicleta por los alrededores de su domicilio, el hijo de Camilo Sesto se puso un tanto a la defensiva cuando le preguntaron por esta situación.

"¿Recaer de qué? ¿Tú no sales de fiesta? No he recaído. Es completamente falso", aseguró. Sostuvo encontrarse bien y muy tranquilo, pasando el verano en la capital y sin planes de irse fuera unos días, al menos por el momento.

El joven estuvo ingresado en el hospital durante dos meses a consecuencia de una grave caída en noviembre de 2021, tras la cual quedó inconsciente y sufrió una hipotermia que casi le cuesta la vida. Pasó la mayor parte del tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos, con la lógica preocupación de su madre, Lourdes Ornelas, que no se separó de su lado. Ella había intentado sin éxito que su hijo se internara en un centro especializado para superar sus problemas con las drogas.

Después de su paso por el hospital, poco se había vuelto a saber de Blanes hasta la noticia de su reciente noche de juerga que hizo saltar los rumores de una recaída. Él insiste en negarlo y añade que se encuentra completamente recuperado de aquel accidente y que tampoco tiene que seguir tratamiento alguno para sus adicciones ya que en estos momentos no hay nada de qué preocuparse.

También habló ante la prensa, el pasado agosto, de su situación sentimental, asegurando que mantiene una relación intermitente con su exnovia, María: "Es muy buena amiga y cuando nos vemos, nos vemos".

A quien siempre tiene muy presente es a su padre, Camilo Sesto, y matiza que siempre que "puede" y que "le dejan" acude a los homenajes que se hacen al inolvidable cantante. Unas misteriosas palabras que prefirió no explicar, aunque sí apunta que los preparativos para el museo en honor a su padre marchan "bien".

