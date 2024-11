Dora Casal, CEO de Roberto Verino, prueba los cinco abrigos a fichar este invierno: “Combinan con casi todo”

"Si la prenda que has elegido te hace sentir bien, es que es la correcta". Una frase de Roberto Verino que nos recuerda que la ropa, mucho más allá de su poder estético, ha de abogar por la comodidad y plasmar nuestra personalidad. Dora Casal, directora ejecutiva en Roberto Verino desde 2019, con quien nos reunimos este miércoles de noviembre, lo corrobora.

La CEO y Top 100 nos atiende en la boutique de la marca, ubicada en el número 33 de la calle Serrano, para una sesión única. Dora ha seleccionado cinco abrigos de la nueva colección de la firma, representativos de su espíritu. "Son piezas totalmente atemporales, que pueden construir un fondo de armario durante muchísimos años. El concepto principal de cada uno es la comodidad, me gustan las prendas maleables. Otra característica común también es la calidad de los tejidos. Utilizamos componentes de calidad y durabilidad, lo que no está para nada reñido con la versatilidad", explica Dora.

Cinco abrigos, cinco looks

La CEO recuerda primero la importancia del abrigo en un look: "Es la prenda exterior y la primera que realmente transmite potencia. Por ende, la seleccionas de acuerdo a tu estética y a tu forma de vida. Nuestros abrigos están pensados para que se amolden a ti, no te disfracen, pero en el fondo, plasman esa sensación de calidad y de durabilidad. Suelen ser de un color totalmente transversal, que combina casi con todo. Un abrigo no suele ser una prenda que solo usas alguna vez. Es una inversión".

'Teddy coat'

Dora Casal posa con el abrigo 'teddy coat' en la 'boutique' de Roberto Verino. Esteban Palazuelos

Los teddy coats son prendas cálidas y confortables que aportan un toque divertido y desenfadado, según recuerda Roberto Verino. Su corte característico, su textura y su amplia solapa generan además un toque extra de carácter y estilo.

Este modelo combina tejidos de gran calidad, la alpaca y la lana, que hacen de esta pieza una de las más deseadas de la colección. La alpaca es una fibra fuerte y resistente, ideal para crear prendas ligeras de peso y térmicas. Además, su acabado es fino, suave y delicado al tacto, aportando un precioso brillo natural.

Abrigo de piel

Dora Casal posa con el abrigo de piel en la 'boutique' de Roberto Verino. Esteban Palazuelos

Otra de las piezas favoritas de la colección es el abrigo largo de napa. Este diseño está elaborado en una piel ovina de alta calidad, más ligera y suave que otros tipos de pieles. Se caracteriza por su capacidad termorreguladora, su elasticidad y su resistencia.

Además, su corte atemporal, su impecable acabado y sus detalles pespunteados lo convierten en una pieza versátil con la que aportar ese toque distintivo que corona un estilismo de invierno.

Abrigo azul

Dora Casal posa con el abrigo azul en la 'boutique' de Roberto Verino. Esteban Palazuelos

En esta misma línea, encontramos otro de los clásicos de invierno de Roberto Verino, este abrigo corto cruzado. Al igual que el anterior modelo, esta prenda está elaborada en su totalidad en lana, lo que le aporta calidez, un alto grado de absorción de humedad y transpiración, además de un gran poder de recuperación elástica, por lo que no se arrugan fácilmente.

"En este caso, optamos por modelos más cortos, acabados en colores vitamina, que aporten un toque a looks más sobrios y elegantes. Una opción perfecta para este invierno sería el modelo azul o lila", confirma el diseñador.

Abrigo doble faz

Dora Casal posa con el abrigo de doble faz en la 'boutique' de Roberto Verino. Esteban Palazuelos

El abrigo doble faz se establece como una de las principales piezas de la firma. Se trata de una de las prendas más versátiles y funcionales, ya que está elaborada con materiales de primera calidad como la lana, presentados en ambos lados del abrigo. Este tipo de materiales no solo aportan calidez, sino que resultan un excelente aislante térmico, protegiendo tanto del frío como del calor, según explica la casa.

Además, las prendas elaboradas en doble faz se confeccionan con piezas enteras que no presentan costuras, dando lugar a un acabado limpio y elegante. Roberto Verino nos invita a lucir modelos en dos colores que nunca pasan de moda: el beige y el negro.

Dora Casal posa con el abrigo de doble faz en la 'boutique' de Roberto Verino. Esteban Palazuelos

Una marca cercana

Estos modelos, atemporales, elegantes y sofisticados, hacen eco al espíritu de la marca: "Es totalmente atemporal, trasciende las tendencias y la moda. Además, te acompaña en los momentos vitales de tu vida. Trabaja siempre pensando en el cliente. Un concepto clave de la compañía es el servicio al cliente, pero no tanto de atención, aunque también la cuidamos mucho, sino de que realmente, cuando te vistas, tengas la sensación de que te estamos solucionando una necesidad".

Añade: "Los clientes lo tienen interiorizado. Me encanta encontrarme con una persona en un evento y que me diga: 'Tengo prendas vuestras de hace 20 años y me las sigo poniendo'. Es la filosofía de la marca: crear prendas que te acompañen mucho tiempo".

Las colecciones de Roberto Verino hacen eco a esta búsqueda constante de atemporalidad y durabilidad. "Construimos una prenda para que forme parte de esas 20-30 con las que siempre vas bien y con las que estés a gusto. Para mí, es lo más valorable. Luego, por supuesto, seguimos las tendencias. Tenemos un estudio de colores muy desarrollado, pero en el fondo, lo importante es lo que percibe el cliente cuando está comprando una", asegura.

Dora Casal confiesa que es partidaria, a nivel personal, de esta apuesta atemporal. Dos prendas en concreto llevan años en su vestidor: una blazer y un abrigo negro: "Mi armario se compone de diseños que llevan conmigo mucho tiempo. Lo bueno de uno con el que te sientes cómoda y con el que realmente estás a gusto, es que es el primero que vas a buscar. Tengo muchos supercómodos que responden a mi forma de enfocar la vida. Es una manera de vestir relajada".

La evolución de Dora

Diplomada en Empresariales por la Universidad de Vigo, Máster en Dirección y Gestión de empresas de moda por la ESC y el Instituto Marangoni de Milán y Máster en Entrenamiento Directivo por IESIDE, Dora Casal se incorporó al equipo de Roberto Verino hace cinco años.

Su balance es totalmente positivo: "De hecho, ha superado mis expectativas. Creo que he evolucionado con la marca. El trabajar en una de este nivel me ha enseñado muchísimas cosas, al igual que Roberto. Estoy muy contenta de estos cinco años. Nos queda una trayectoria impresionante. Es un proyecto revitalizante porque va creciendo día a día".

Con una sólida carrera de más de 19 años en puestos de alta dirección, dirige ahora un equipo de más de 400 personas, consolidando la posición de la firma como una de las más reconocidas de España. "Era un reto muy interesante, porque he tenido puestos ejecutivos durante muchos años. En un momento, pensé… ¿cuál es el siguiente paso? Me ha permitido aprender muchas cosas de mí misma. Me gusta mi trabajo y el proyecto. Me siento una privilegiada en ese sentido", confiesa Dora.

Dora Casal posa con el abrigo de piel en la 'boutique' de Roberto Verino. Esteban Palazuelos

Anteriormente, formó parte del Comité de Dirección en Adolfo Domínguez, donde ocupó puestos clave como directora en las Áreas de Marketing, Organización, Producto y Retail, contribuyendo significativamente al crecimiento y éxito de la empresa.

"En el ámbito laboral, el éxito está muy ligado a las personas que te acompañan en ese camino. Un directivo no es nadie sin su equipo. Construir los que te acompañen en el proyecto que tú vas definiendo, que vas tejiendo estratégicamente en tu cabeza, es la única forma de poder llevarlo a cabo. Me encanta la posición de directiva, me lo paso bien haciendo el trabajo que hago y estoy encantada con el equipo", revela.

El sector de la moda

La evolución de la marca conlleva una reflexión sobre la del propio sector: "La gente cada vez es más consciente de lo que le aporta y lo que implica la moda. Se va perdiendo ese concepto de superfluo que en algún momento, en la historia, se le ha dado en al sector. Me siento orgullosa de que la marca, desde su nacimiento, tenga esos componentes de sostenibilidad y de cuidado por las personas. Roberto ha conseguido que eso fuese un valor intrínseco a la marca".

Defiende, asimismo, la importancia de todos los canales de compra: "Los humanos somos personas de contacto. El online nos soluciona muchas cosas y nos da posibilidades a la hora de tomar una decisión, pero las marcas necesitan puntos de contacto y de calor humano con la con los clientes. No quita que el online cubre una expectativa de facilidad o falta de tiempo, incluso de organización personal del cliente. Se complementan y se necesitan las dos".

Un futuro prometedor

"En 10 años, me veo con este mismo proyecto, posiblemente haciendo alguno más, porque mi cabeza es multitasking, pero este seguirá siendo el principal. A la marca, la veo por el camino que hemos que estamos trazando: siendo cada vez más internacional, acercándose a las nuevas generaciones. Tenemos para, mínimo, otros 40 o 100 años más", asegura Dora, sobre el futuro.

La Top 100 concluye con un consejo, que le ha servido a nivel personal: "Atreverse a hacer cosas que, en principio, dan miedo cuando te las estás planeando. La satisfacción cuando lo logras hace que te compense romper la sensación de comodidad cuando a lo mejor estás en un puesto ejecutivo. A mi yo de hace 10 años, le diría que se atreva más. Es algo que intento inculcar a mis hijos. A mi generación, nos enseñaron muchos valores, pero también el tener que gozar de seguridad. Los conceptos han cambiado".