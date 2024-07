Así es la drástica decisión que tomaron unos vecinos: "Ya sé como funciona en otras partes"

La convivencia en algunas comunidades de vecinos no es precisamente idílica. Son muchas las decisiones que deben tomarse en conjunto y no siempre es tan fácil llegar a un acuerdo. Especialmente, cuando llega el momento de pagar. Es precisamente ahí donde comienzan gran parte de los enfrentamientos.

En la plataforma X (anteriormente Twitter), existe un perfil que muestra muchos ejemplos de los problemas que han llegado a tener en algunos edificios. Se trata de la cuenta Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos). Una de sus publicaciones ha tenido una gran repercusión. De hecho, el vídeo ha alcanzado las 28.000 visualizaciones y los 240 'me gusta'.

Un vecino, molesto porque una parte de las personas que viven en su edificio optaron por no pagar por el ascensor, ha mostrado cuál fue la decisión que se tomó entre los que sí lo hicieron. "No pagas, no hay puerta", ha dicho en el vídeo que ha colgado en redes sociales.

En las imágenes, podemos observar que en los botones del elevador solamente aparecen los números 2, 4, 7. Es decir, los pisos en los que sí se hizo una aportación para que pudiera ser instalado. Por tanto, los vecinos que no pagaron no tienen la posibilidad de acceder a él desde su planta.

Este vecino ha indicado que se trata de un edificio centenario, por lo que fue necesario instalar el ascensor más tarde. Precisamente por eso, el único lugar donde pudieron ponerse las puertas fueron las entreplantas. Por ello, es necesario subir o bajar escaleras igualmente.

El autor del vídeo ha dejado claro que es consciente de que en otras comunidades se limitan a poner una llave para que no tengan acceso. Aún así, él defiende este método. De hecho, en los comentarios muchas personas le han dado la razón. "Me parece estupendo, si no pagas el ascensor, no lo usas", ha escrito un usuario. "Una solución cutre, pero bueno...", ha opinado otro.

Aún así, se ha señalado que esas personas pueden hacer uso de él igualmente. "Ni tan mal. Subes al piso de arriba y bajas", han propuesto. "Si vives en el sexto, y tu piso no tiene puertas, subes al séptimo y bajas, ¿no?", preguntaba otro.

¿Es viable a largo plazo?

De todas formas, también hay quien ha avisado de que esto puede traerles problemas en un futuro: "Cualquier vecino que no quiera ascensor hoy puede quererlo mañana. Bastaría con que pagase la parte proporcional. Y entonces la comunidad palmará más pasta porque les tocará abrir el agujero y poner otra puerta, otra parada y su botón correspondiente".

Debido al estado del edificio, en el que vemos humedades a causa de su antigüedad, la realidad es que es muy probable que en el futuro necesite más reformas. Una de las personas que ha visto la publicación lo ha dejado claro: "Tener ascensor, pero tener que subir igualmente escaleras... Ni derrama en su día ni nada, este piso esta para hacerse nuevo".