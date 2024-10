Lluvia de peticiones en la Comunidad de Madrid por esta ayuda: así puedes tener internet gratis todo un año

Hoy en día no concebimos nuestra vida sin internet. Un servicio que está presente en todos los ámbitos de la vida. Desde que nos despertamos y cogemos nuestro móvil para mirar nuestros mensajes o nuestras redes sociales hasta la serie o la película que vemos antes de dormir. Lo normal es pasar todo el día conectado a la red.

Sin embargo, el ámbito en el que más tiempo pasamos dependiendo de internet suele ser en el trabajo, ya que casi todo hoy día pasa por aquí. Por ello, la conexión a la red es básica. No obstante, no hay que olvidar que este es un bien que cuesta un dinero y que, por desgracia, no todos pueden permitirse y costearse.

Para ello, diferentes instituciones ofrecen ayudas para poder garantizarnos un servicio de internet mínimo. Y uno de los organismos que más hincapié hace en abrir esta puerta a muchas personas es la Comunidad de Madrid. El gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una iniciativa para garantizar que todos sus ciudadanos puedan gozar de una conexión de calidad.

Así pues, a través de una serie de bonos, que suelen beneficiar a las familias más vulnerables, el equipo ejecutivo de la comunidad pretende destinar una partida de sus presupuestos a facilitar el acceso a internet de estas personas. Estas ayudas se llaman 'bonos digitales' y tienen como fin reducir el coste de la conexión a internet de banda ancha.

Estos bonos son un pequeño aporte mensual que permite a muchas familias no pasar apuros para mantener su servicio de internet. No obstante, para poder ser beneficiario de este tipo de ayudas es necesario cumplir con una serie de requisitos ya que, como todo este tipo de apoyos, no pueden ofrecerse de manera ilimitada.

¿Cuáles son los requisitos para disfrutar del 'bono digital'?

No todos los ciudadanos madrileños o residentes en la Comunidad pueden tener acceso a estos 'bonos digitales'. Por ello, es necesario establecer una serie de requisitos a cumplir. Una cuestión muy importante es que estos bonos no sólo están disponibles para personas que no tienen acceso a internet, sino para aquellos que quieren mejorar su conexión. Los beneficiarios podrán disponer de 240 euros repartidos en 12 meses para así reducir el importe de sus facturas.

Estos 'bonos', que proceden de una partida de los fondos de la Unión Europea NextGenerationEU, también se pueden solicitar para mejorar las suscripciones actuales a servicios de banda ancha que brindan velocidades de descarga de menos de 30 Mbps en condiciones de hora punta. Y se entiende como mejora del incremento de velocidad que esta se negocie con el mismo operador que se tiene contratado siempre y cuando la velocidad que se pretende mejorar sea inferior a 30 Mbps.

Como la mayoría de este tipo de ayudas está destinada a personas que se consideran en situación de economía vulnerable. Esto es aquellos que perciben la Renta Mínima de Inserción, la pensión no contributiva o el Ingreso Mínimo Vital. Además, es necesario ser persona física residente en la Comunidad de Madrid. Esto son los principales requisitos.

Tener el domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid.

Acreditar que percibes alguna de estas prestaciones.

No disponer de una conexión a internet de banda ancha en el domicilio en buen estado o a velocidad considerable.

Para poder tener acceso a esta ayuda debemos presentar dos documentos. Uno de ellos es el documento de autorización de representación en el caso de que se actúe a través de un representante. Y el segundo, la factura de la conexión contratada actualmente si se solicita mantenimiento de conexión.

Una vez presentada la solicitud, la Comunidad de Madrid consulta diferentes cuestiones como la percepción de las prestaciones o el volante del empadronamiento de esta persona. También se consulta su situación legal, la cual se comprueba mediante el DNI o el NIF. La persona también puede aportar esta documentación si desea que no sea la Comunidad quien la consulte por sus propios medios.

¿Cómo puedo solicitar esta ayuda?

Para realizar la solicitud de esta ayuda tenemos dos vías abiertas. Se puede hacer de manera presencial, solicitando cita previa en la oficina de registro y atención al ciudadano. O bien, se puede hacer de forma electrónica. En este caso, la Comunidad de Madrid exige que los interesados cuenten con alguno de los siguientes sistemas de firma electrónica.

Para poder presentar las solicitudes y optar a estas ayudas hay un plazo establecido que concluye el próximo 15 de noviembre, por lo que todavía hay margen para realizar este trámite. No obstante, la institución ya se encuentra analizando las solicitudes recibidas.