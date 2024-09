Soto (Medtronic) pide una profunda transformación del sector sanitario para poder atender la demanda

El envejecimiento de la población va a suponer todo un reto para el sector sanitario, ya que todo apunta que va a tener que hacer frente a una mayor demanda con los mismos recursos. En este escenario, Daniel Soto, responsable de Cuentas Estratégicas de Medtronic para España y Portugal, ha defendido que es necesaria una "transformación profunda" de la industria que requiere "valentía, generosidad y determinación".

Durante su participación en el V Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, Soto ha destacado que en la actualidad no existen recursos suficientes para hacer frente a toda la demanda a la que se enfrentará próximamente el sector sanitario.

En este contexto, la digitalización puede aportar importantes beneficios a la industria en términos de sostenibilidad, gestión de gasto y seguimientos de pacientes. Y aunque el responsable de Cuentas Estratégicas de Medtronic para España y Portugal ha señalado que se están haciendo cosas al respecto, ha incidido en que "no es suficiente".

Soto ha detallado que, con los datos macroeconómicos actuales, todo apunta a que no va a haber más dinero para la sanidad, que no vamos a tener más profesionales de salud y que va a haber más demanda. En concreto, ha indicado que apuntado que debido a la "bendita longevidad" con sus cronicidades va a haber más demanda con los mismos recursos.

"Esto generará mucha tensión que sólo vamos a solventar a través de una profunda transformación", incide el directivo de Medtronic. A este respecto, asegura que en la compañía no tienen la "receta mágica" de esta transformación, pero sí creen que se pueden hacer "pequeños cosas que permitan dar grandes pasos".

En concreto, ha apuntado que en Medtronic trabajan sobre tres pilares. El primero de ellos es la "valentía". Esto se traduce en dejar de estar tan pendientes del corto plazo y "abrazar el largo plazo". "Una transformación es estructural y el corto plazo es táctico", ha incidido Soto, quien también ha pedido valentía a la industria para impulsar modelos de riesgos compañías.

El segundo de sus pilares es la generosidad, ya que actualmente se hacen muchas cosas "y poco se comparten". "Vemos casos de éxitos en hospitales y no se comunican. Tenemos que ser más generosos en que la innovación sea más líquida", ha remarcado.

El último es la determinación, ya que "no hay nada más caro que no hacer nada". Soto, que ve con optimismo el "tirón de orejas" del informe Draghi, ha incidido en que no mantener el statu quo puede elevar un 20% el coste de la empresa. "Tenemos que movernos, equivocarnos, pero lo más caro es quedarnos como estamos", hay subrayado.

En esto contexto, Soto ha mostrado la disposición de Medtronic de colaborar con la industria en este proceso de transformación. Así, ha recordado que la empresa ha cumplido 75 años de historia y ya atiende a 75 millones de personas, lo que supone dos personas por segundo.

Asimismo, ha agregado que ya cuentan con soluciones para más de 70 patologías y en los últimos doce meses ha sacado al mercado más de 130 productos. "No tenemos pensado acomodarnos en este liderazgo. Tenemos la enorme responsabilidad de ser una parte activa en la necesaria transformación de los diferentes sistemas sanitarios", ha afirmado.