Rufián pregunta a Sánchez 'cuánto' le queda como presidente y avisa: 'PP, Vox y Junts ya son un bloque'

El primer cruce del curso político entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán tuvo lugar el martes, cuando Junts tumbó la ley del alquiler de temporada, pero las primeras explicaciones las ha tenido que dar el miércoles, y precisamente a Esquerra Republicana. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha preguntado cuánto cree que le queda a la legislatura si esta "alianza" permanece vigente.

"Hay un fantasma que recorre este edificio, el fantasma de la derecha y la ultraderecha. Un bloque nuevo que se está conformando: PP, Vox y Junts [...] ¿Qué hará para intentar detenerlo?", ha espetado Rufián al presidente. "A esta gente le va a salir gratis", ha señalado, en referencia a que la coalición de Gobierno nunca ha dejado de contar con los posconvergentes como aliados.

Rudián ha cuestionado esta relación de conveniencia del Gobierno con el partido de Carles Puigdemont, una formación con la que ERC mantiene su propio pulso particular por la hegemonía del independentismo. De hecho, aunque la pregunta iba dirigida a Pedro Sánchez, buena parte de la exposición del portavoz fue dirigida a atacar a sus rivales independentistas.

"Se lo llevamos diciendo mucho tiempo y no nos creían", ha acusado. "Decían: 'Junts no puede ir con quienes pegaron a los catalanes, no… hombre no, contra quienes niegan la nación catalana… no…'", ha parafraseado, "pero la verdad es que desconocen la enorme capacidad mediática de blanqueamiento con esta gente".

Por su parte, Sánchez no ha entrado al choque y se ha centrado en señalar que la situación en Cataluña, después de la acción de su Gobierno en los últimos seis años, es ahora "mucho mejor que en el año 2017" y ha vuelto a reivindicar el pacto para una financiación singular de Cataluña firmado entre los socialistas y ERC.

En esta línea, el presidente ha reivindicado el trabajo del Grupo Parlamentario de ERC, con el cual cree que "queda mucho trabajo por hacer" y afirma que su Gobierno tiene la ambición de continuar tres años más en La Moncloa.