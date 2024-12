Adiós a tener que escribir en Google Docs: Gemini creará los documentos desde cero usando inteligencia artificial

La llegada de la inteligencia artificial ha supuesto un cambio de paradigma del que posiblemente aún no seamos del todo conscientes. En España hemos visto cómo el uso de chatbots como ChatGPT se ha disparado, no sólo en el aspecto lúdico, sino también en el laboral y el estudiantil.

Otras empresas, como Google, no se han quedado atrás y han empezado a darle cada vez más importancia a sus propias propuestas, como Gemini. Este servicio es el núcleo de todo lo relacionado con IA dentro de la empresa, integrándolo no sólo en Android, sino también en sus altavoces inteligentes y en sus servicios online, como Gmail o Google Docs. Y en un futuro se integrará mucho más dentro de Android.

De hecho, la empresa ha anunciado la llegada de una nueva función de Gemini a su procesador de texto en la nube. Mediante esta nueva función, llamada Ayúdame a crear, podremos describir un documento para que el sistema lo escriba y maquete por nosotros, usando texto, tablas e imágenes, e incluso extrayendo información de los archivos que tengamos alojados en Google Drive, simplemente haciendo mención a los mismos.

No es esta la primera función de Gemini que llega a Google Docs, pero sí que es la primera herramienta que no requiere tener un contenido previo hecho para modificar, sino que puede crear desde cero. Esto debería agilizar mucho la creación de documentos, que luego se pueden modificar o perfeccionar.

Esta nueva función está disponible por el momento en inglés, y para los usuarios empresariales de Gemini Business, Enterprise, Education y Education Premium. Los usuarios particulares también podrán acceder a la misma, pero sólo si tienen contratado Google One AI Premium, la opción más cara del servicio mensual de Google One. El despliegue ha empezado ya y se espera que acabe antes del 9 de enero de 2025.



Gemini en Google Docs Alvarez del Vayo

No sabemos si más adelante tendremos este tipo de funciones disponibles también en otras tarifas de Google One, incluyendo la gratuita, aunque parece que lo que la compañía quiere es aportar valor a sus tarifas más caras y, de paso, no perder dinero ya que la creación de elementos con IA es costosa. Posiblemente el siguiente paso se la llegada de esta nueva función a más idiomas, entre los que es de esperar que esté el español.