Una tablet diseñada para diseñar, probamos la Huawei MatePad Pro PaperMatte Edition que llega a España

Con el crecimiento del tamaño de las pantallas de los móviles las tablets han ido pasando a un segundo plano en muchos hogares, aunque recientemente están viviendo una segunda juventud. Con todo, siguen siendo muy útiles como segunda pantalla o para entretener a los más pequeños en viajes largos. Pero la realidad es que son los profesionales los que más partido le sacan. Huawei lo sabe y ha presentado en España su nuevo modelo de gama alta.

Se trata de la Huawei MatePad Pro de 12,2 pulgadas con una pantalla con tecnología PaperMatte que la convierte en un dispositivo muy particular, perfecto para los que quieren leer y que no se les canse la vista y, sobre todo, para los que quieren diseñar. No en vano en la oferta de lanzamiento la empresa regala su lápiz M-Pen de tercera generación.

Esta tablet está disponible en dos colores, negra y dorada. Su precio oficial es de 999 euros y, como decimos, como oferta de lanzamiento se incluye el Huawei M-Pencil de 3ª generación gratis. Se trata de una tablet de gama alta, como se demuestra no sólo en el precio, sino también en el diseño y en las prestaciones.

Espectacular diseño

Las tablets siempre han sido dispositivos grandes y pesados, a no ser que retrocedamos a hace una década, cuando eran más pequeños pero igualmente pesados. Huawei sabe que esto es uno de los principales problemas en el uso del día a día y ha logrado crear un aparato con una pantalla enorme y unos marcos mínimos, mucho más pequeños que los de la competencia.

También ha rebajado mucho el grosor sin afectar en demasía a la autonomía. Son sólo 5.5 mm lo que se eleva esta tablet de cualquier superficie, algo que es todo un logro técnico. Por si fuera poco, su peso apenas pasa de los 500 gramos, llegando a los 508, mucho menos que en los modelos de Apple, por ejemplo.

Huawei MatePad Pro

Todo esto, junto con los bordes reedondeados un cuerpo de aleación de magnesio, hace que el uso de la tablet de forma separada de su teclado sea muy cómodo, y permite que la mano no se canse tanto si la tenemos que coger en peso para grabar, tomar notas o diseñar algo sobre la marcha. En los laterales tenemos nada menos que cuatro altavoces y cuatro micrófonos, además de los dos botones de volumen y el de encendido, que también es un sensor de huellas para desbloquear el dispositivo.

Rendimiento y cámaras

Al ser una tablet de gama alta se le exige un rendimiento a la altura,. y lo tiene. Dispone de un procesador Kirin T91 que se ve acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, suficiente para cualquier tipo de uso, sea creativo, de ocio o laboral.

Huawei MatePad Pro

Eso sí, no hemos podido hacer las pruebas que solemos correr con juegos como Honkai Impact Third o HearthStone por motivos que explicaremos en el apartado de software. El uso de la interfaz, la navegación o la multitarea es extremadamente fluido, así como la conexión a redes WiFi, compatibilidad con el sistema bluetooth, etc.

La cámara principal es de 13 Mpx y ofrece una calidad correcta, sobre todo para ser una tablet. Lo mismo pasa con el ultra gran angular, de 8 Mpx. Para las videollamadas tenemos un sensor de 8 Mpx situado en uno de los laterales mayores del frontal, lo cual se agradece.

Huawei MatePad Pro

La batería es de 10.100 mAh y tiene compatibilidad con carga rápida de 100 W, lo que permite cargar la tablet al completo en unos 55 minutos. Esto es algo curioso en una tablet, incluso en las de gama alta, pero nos acerca a una realidad similar a la de los smartphones, donde marcas como Huawei y otras que vienen de China dan un rendimiento en velocidad de carga mucho mayor que lo que ofrecen Samsung o Apple.

La pantalla no deslumbra

La pantalla es, desde luego, la protagonista de esta tablet. Es un panel OLED con resolución de 2.800 x 1.840 px en formato 3:2 y una tasa de refresco de 144 Hz. Un dato impresionante es el ratio de pantalla sobre el frontal, que alcanza el 92% gracias a los bordes tan contenidos.

Huawei MatePad Pro

El brillo es de nada menos que 2.000 nits, pero lo más llamativo es que la tecnología de recubrimiento es capaz de reducir hasta un 99% las interferencias de la luz para hacer la pantalla visible bajo fuentes de luz directa. De esta forma, la tecnología PaperMatte ofrece una visualización más clara, con una mejor experiencia de lectura. Además, si queremos usarla en exteriores veremos cómo los brillos no molestan ni por asomo tanto como en otros productos. Es similar a lo que ha hecho Samsung en el Samsung Galaxy S24 Ultra pero llevándolo un paso más allá. Es impresionante que no penalice el uso de la pantalla, los colores, pero sí aumente mucho la comodidad.

Accesorios

En la caja de venta la Huawei MatePad Pro PaperMatte Edition dispone de un cargador de 100 W incluido, algo extremadamente raro de ver estos días. Además, se incluye también un paño de microfibra para poder mantener la pantalla siempre limpia sin miedo a dañarla. Como oferta de lanzamiento se incluye el Huawei M-Pencil de tercera generación, un accesorio valorado en unos 100 euros.

Huawei MatePad Pro

También se puede comprar un teclado, llamado Glide Keyboard, que dispone de su propio espacio para el lápiz. De esta manera se puede cargara el lápiz sin ponerlo en el marco de la tablet, que es la otra forma. Este teclado tiene una calidad muy alta, con teclas que se sienten como en un portátil muy compacto y con un trackpad a la altura de los mejores, teniendo en cuenta que hablamos de una tablet y no de un ordenador.

Harmony OS 4.2

Huawei dejó de lado Android hace ya un tiempo de forma oficial y lo hará de forma literal en breve. Harmony OS Next será la plataforma que pierda la compatibilidad con las aplicaciones Android, pero en este caso tenemos Harmony OS 4.2, que en teoría mantiene la compatibilidad.

Huawei MatePad Pro

Hemos instalado apps desde la AppGallery y no hemos tenido problemas. La cuestión es que, en apps o juegos más complejos hemos visto que no se han llegado a instalar, o que no arrancaban. Hemos intentado instalar HearthStone desde las propuestas que nos daba la App Gallery, pero no ha funcionado. Hemos instalado la tienda de aplicaciones de Amazon, la Amazon AppStore y... tampoco. Ha sido imposible arrancar el juego. Algo parecido nos ha sucedido con Honkai Impact Third, un título muy exigente que siempre usamos como prueba para la potencia de los aparatos que analizamos, y que en este caso no ha podido ni siquiera descargar todos los GB que necesitaba.

Por supuesto, viene sin las aplicaciones de Google, aunque se pueden instalar de forma sencilla usando la propia App Gallery de Huawei. El problema es que se hace de una forma paralela y muchas aplicaciones que tienen integradas APIs de Google no llegan a funcionar bien. Sí que es posible usar YouTube o Gmail pero no se puede garantizar que no vayamos a tener problemas en este sentido.

Dibujando

Lo que sí que nos ha gustado, y mucho, es la aplicación Go Paint de la propia Huawei, que viene a ser una alternativa a programas como ProCreate, el que se usa de forma casi exclusiva en los iPad de Apple por parte de los creadores. Como yo no soy un buen dibujando (por decirlo suavemente), he dejado a mi pareja, que está terminando la carrera de Bellas Artes, algunas horas con la tablet.

Huawei MatePad Pro

Ella usa normalmente un iPad Air con el Apple Pencil así que me parecía una buena forma de comparar la propuesta de Huawei. Según su punto de vista la tablet se siente más grande que un iPad y más ligera, algo que le ha gustado y extrañado. La aplicación funciona realmente bien, con muchísimas opciones y con lo necesario para crear desde cero, sin tener que comprar nada.

Me ha dicho que si ella tuviera una app así de serie en la tablet no vería motivo para comprar otra aplicación para diseñar, lo que habla muy bien de la apuesta de Huawei de incluir esta app de serie en la Huawei MatePad Pro PaperMatte Edition. En cuanto a la experiencia, no es la misma que en el iPad pero por diferente, no por mejor o peor. Eso sí, el M-Pencil sí que le ha parecido ligeramente menos preciso que el lápiz de Apple.

¿Me la compro?

La Huawei MatePad Pro PaperMatte Edition es una tablet muy particular, muy enfocada a los creadores digitales. Para ellos la combinación de ligereza, precisión en el dibujo, la inclusión de un accesorio como el lápiz o la pantalla mate pueden ser elementos decisivos. No es una tablet barata, pero es que ninguna de su categoría lo es.

Para un usuario normal los problemas con algunas aplicaciones pueden ser algo que descarte la tablet, y Huawei aún tiene mucho que mejorar ahí, pero es cierto que hay gente que no usa los servicios de Google ni aplicaciones que les den problemas y muchas de las más usadas, como Instagram, WhatsApp o TikTok funcionan sin problemas en los dispositivos de Huawei.