El genial invento para tener Android Auto o Apple CarPlay en la moto: muy cómodo y se instala en sólo unos minutos

Los coches están siendo los vehículos que más están cambiando en los últimos años. Al auge de la electrificación (aunque en España esto no es así) se le suma el aumento de la conectividad en los mismos. De hecho, estos métodos de transporte se están convirtiendo en ordenadores sobre ruedas.

Pero en nuestro país el parqué automovilístico es antiguo, con una edad media superior a los 13 años, lo que hace que todos estos cambios lleguen muy despacio. El más notable es la presencia de Android Auto en prácticamente todos los coches nuevos, porque es algo que los nuevos compradores demandan.

Álvarez del Vayo El Androide Libre Los 5 comandos de voz más útiles de Android Auto que utilizo en mi coche: de mandar WhatsApp a GPS sin manos

Pero no son sólo los coches los vehículos que se pueden beneficiar de este sistema. También hay pantallas que sirven para poner Androdi Auto o Apple CarPlay en motocicletas. Son productos expresamente pensados para ellas por el sistema de anclaje, la resistencia, etc. Además, no dependen de que la moto tenga Android Auto, porque no es eso algo normal, claro.

Sistema de anclaje El Androide Libre

Un ejemplo es el CarPlay Lite C5 de Ottocast, una marca de la que hemos analizado ya algunos productos. Se trata de una pantalla par poner en la moto que se vincula de forma inalámbrica al móvil y permite tener la información del mismo en la misma zona que panel de control de la moto. Su precio es de 250,95 euros.

Esta pantalla de 5 pulgadas con resolución 800 x 480 px tiene resistencia al agua, para que se pueda seguir usando cuando llueve, así como una visera que minimiza el impacto de los rayos del sol en la misma. Estos dos elementos son algo que en los coches, por motivos obvios, no es necesario tener, pero que en las motos es casi obligatorio. El rango de temperaturas en el que está operativa va desde los -20ºC hasta los 80ºC y dispone de certificación IPX7. Eso sí, es un panel LCD, y el brillo o la intensidad de los colores no es tan buena como un en panel OLED.

El sistema de instalación es mediante un anclaje con tornillos antirrobo así como un cable que le da alimentación al dispositivo cuando la moto se arranca. Permite el uso de auriculares bluetooth para poder hacer llamadas desde el propio aparato, que también cuenta con ranura para SIM de datos. También tiene tres altavoces y sistema de radio FM.