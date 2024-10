El genial invento para que las puertas correderas de casa se abran solas sin tener que tocarlas y en segundos

La domótica está ya establecida como algo normal dentro de las casas españolas, aunque sea de manera leve con los altavoces inteligentes, aspiradoras inteligentes o bombillas cuya luz podemos controlar desde el móvil. Pero va mucho más allá, como hemos visto en alguna ocasión con sistemas que permiten abrir la puerta de casa, o del garaje, desde el propio reloj.

Pero hay otros sistemas parecidos, como el nuevo HG2 Pro de EZVIZ, un sistema diseñado para la automatización de puertas correderas. Esta opción no convierte un motor ya existente en algo que se puede controlar desde el móvil, sino que ofrece una instalación desde cero, con un motor inteligente para el accionamiento de puertas, una cámara de seguridad con luz de advertencia y un repetidor inalámbrico HaLow.

De esta manera el sistema no sólo sirve para poder controlar a distancia la apertura de este tipo de puertas, sino también para vigilar el acceso en los momentos en los que no estemos en la casa o en el lugar donde hayamos instalado este motor. El repetidor inalámbrico lo que hace es asegurarse de que la red Wifi desde la que se controla el motor llegue perfectamente al mismo, no siendo un problema los obstáculos que haya en medio.

Motor domótico El Androide Libre

Este motor puede funcionar con puertas correderas de hasta 8 metros de longitud y con un peso máximo de 600 kg. Las puertas se abren en un tiempo máximo de 14 segundos, para no perder tiempo a la entrada o salida de los vehículos. Además, existe la posibilidad de ajustar la velocidad y personalizar los modos de apertura a través de la app EZVIZ.

La cámara de vigilancia incluye un detector de personas, lo que mejora la seguridad. Este accesorio está configurado para que grabe automáticamente durante el proceso de apertura y cierre de la puerta, de manera que tendremos registros de quién entra o sale en todo momento. Este motor cuenta con compatibilidad con conexión WiFi, HaLow y Bluetooth.

La versatilidad también aplica al propio motor, que puede ser alimentado mediante batería o paneles solares. Es compatible con una puerta de madera, PVC, aluminio, hierro, zinc y acero, lo que lo convierte en una opción muy versátil. La marca española EZVIZ ha presentado este producto en la feria EUROBRICO que ha tenido lugar en Valencia a principios de este mes de octubre junto con otros productos como un cortacésped inteligente. Por ahora no hay anuncios sobre precios o disponibilidad.