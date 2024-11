Llevo ocho meses usando el Samsung Galaxy S24 ultra y una de las funciones que más me gusta es invisible y única

A principios de 2024, como todos los años, Samsung anunció su nueva familia de móviles de gama alta, los Galaxy S24. Eran tres terminales que venían a actualizar su catálogo centrándose, sobre todo, en la inteligencia artificial, que en este caso sí que estaba disponible en España. El 2023 fue el año de esta tecnología por la cantidad de lanzamientos que la incluían, tanto de hardware como de software.

Los tres modelos llevaban Galaxy AI y el marketing de Samsung se centró en poner en valor esta característica, que incluso pudimos probar en la Selva Negra de Alemania en un viaje diseñado para exprimir esa funcionalidad. Sin embargo, eso no quiere decir que los tres dispositivos fueran iguales en el resto de prestaciones.

Como suele ser normal, los Galaxy S24 y S24+ contaban con un diseño diferenciado, más redondeado, mientras que el S24 Ultra se seguía inspirando en el Galaxy Note, con unas formas más duras y rectilíneas. A eso se sumaban las diferencias con las memorias, ciertas tecnologías de conectividad, etc.

Pero la función que más me ha llamado la atención tras estar ocho meses usando el S24 Ultra como móvil principal es una que no se ve. Literalmente. Se trata del recubrimiento que tiene este modelo en la pantalla y que evita la mayoría de reflejos. Esto es algo que no se suele valorar pero que cada vez que cojo otro móvil para analizar echo de menos. En la toma de contacto en vídeo ya mencioné lo llamativo que era, pero es que meses después puedo decir que no exageré.

El tratamiento que Samsung le ha dado a la pantalla hace que los reflejos sean mucho menores incluso cuando hay puntos de luz detrás de nosotros y se intentan mostrar en pantalla. Esto hace que el uso en exteriores también sea mucho más cómodo, incluso evitando que no se vean bien los vídeos cuando estamos rodeados d ventanas o focos.

Esta característica no está siendo muy publicitada por Samsung pero es una de las mayores diferencias en el día a día entre usar el S24 Ultra y, literalmente, cualquier otro móvil, independientemente del modelo, precio o categoría del mismo. No sabemos si cuando se presenten los S25 Series los tres modelos tendrán esta tecnología o será, de nuevo, algo reservado para el modelo Ultra, pero esperamos que el año que viene toda la familia la use. Eso sería sin duda un gran diferenciador con respecto a los móviles de gama alta de otras compañías.