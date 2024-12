Las 6 cosas que la mayoría de usuarios de Gmail no hace y son geniales para exprimir la app

Cuando Google presentó Gmail al mundo causó un auténtico terremoto. Una empresa que daba 1 GB de espacio para almacenar información recibida o enviada en nuestro correo era infinitamente más de lo que teníamos en servicios como los de Terra, Hotmail o Yahoo. Y en países como España, donde Android era omnipresente, el uso de estas direcciones de correo aumentó como la espuma.

Esto es así porque para activar un móvil Android se necesita o bien una cuenta de Gmail o una de Google Workspace, pero esto último quedaba relegado a los usuarios más avanzados y a los profesionales. La inmensa mayoría de personas tienen configurada una cuenta en su smartphone.

Es posible que no sepan que la tienen, que crean que no la tienen y, por supuesto, que no la usen. Puede que tengan configuradas otras aplicaciones de email, como Outlook, pero si la usan hay cosas que suelen pasar desapercibidas. La cantidad de funciones de Gmail es tan elevada que algunas funciones básicas se obvian.

Gemini

Google es una de las empresas que más puede exprimir la inteligencia artificial dado que dispone de una ingente cantidad de datos para entrenarla. Además, puede convrtirse en un asistente personal para cada persona usando su cuenta de Google. Gmail es un buen ejemplo ya que actualmente podemos pedirle que nos resuma los correos que hemos recibido en el día, sin tener incluso que entrar en la aplicación de mail.

Para ello sólo hay que abrir Gemini y preguntarle por nuestros correos del día. Para que esto funcione tenemos que tener activada la extensión de Google WorkSpace. Se activa dentro de los ajustes de la aplicación de Gemini, donde también podremos encontrar otras extensiones como la de Youtube o Maps. Los usuarios de las versiones más avanzadas de Gemini podrán además escribir correos con esta IA o tener respuestas preconfiguradas creadas por ella.

Archivar

Hay dos tipos de usuarios de Gmail, los que tienen la bandeja de entrada vacía y los que la tienen con, literalmente, todos los correos electrónicos que han recibido en la cuenta. Muchas veces esto último sucede porque los usuarios no saben que hay una alternativa a dejar los mails en la bandeja de entrada o borrarlos: archivarlos.

Esta acción lo que hace es guardar los mails en una bandeja con ese mismo nombre, en el lateral del menú de Gmail, para tenerlos accesibles si hemos de consultarlos pero quitándolos de la vista principal de la aplicación. Esto es especialmente útil si queremos dejar uno o dos correos en la entrada para saber que tenemos que hacer algo con ellos y, cuando lo hagamos, pasaremos a archivarlos.

Gesto para archivar un correo El Androide Libre

Esta característica la tienen muchos otros clientes de email pero no es algo que el usuario de a pie use a menudo si bien es una función sencilla y extremadamente práctica. Además, se puede gestionar desde la propia notificación del correo, sin tener que entrar en la notificación.

Etiquetas

El siguiente nivel de organización es el que permite categorizar cada correo en función de los parámetros que queramos. Para ello están las etiquetas, que funcionan como una suerte de carpetas de ordenador, solo que un correo puede estar en varias de ellas simultáneamente.

Etiquetas El Androide Libre

Por ejemplo, si tenemos una serie de mails en los que hablamos sobre la compra de un coche y sus documentos, podemos crear una etiqueta con el nombre coche y meter ahí todos esos mails. De esta manera, cuando busquemos uno simplemente hemos de entrar en la etiqueta y buscar. Eso sí, la creación de etiquetas no se puede hacer desde la aplicación, teniendo que entrar en la web de Gmail, sea en el móvil o en un ordenador.

Posponer

Otra de las funciones que nos ayuda a tener la bandeja de entrada vacía es la de posponer un mail. Quizás hemos recibido un correo que necesita una gestión por nuestra parte pero no a corto plazo, sino en unos días. Para no tenerlo ahí presente siempre, y para no archivarlo y olvidarlo, lo que podemos hacer es posponerlo.

Interfaz para postponer mails

Esta acción lo que hace es establecer una nueva fecha y hora en la que el mail aparecerá de nuevo en la bandeja de entrada, como si hubiera llegado en ese instante. Eso sí, no recibiremos una notificación ya que el mail ya estaba en nuestra aplicación. Se puede posponer de forma personalizada, para el día siguiente, para una fecha de entrega si el mail es sobre un envío postal, etc.

Destacados

Por suerte o por desgracia el uso del correo electrónico es muy normal, lo que hace que se reciban al día muchos de ellos, sobre todo si trabajamos con este tipo de servicios. Pero no todos los correos son igual de importantes.

Icono de destacados El Androide Libre

Para los que sí lo son Gmail tiene un apartado especial, una especie de carpeta llamada Destacados, en la que se pueden guardar los mails con una sola pulsación. Lo único que hay que hacer es tocar encima de la estrella que aparece en la interfaz de la app en cada mail, haciendo que ese correo pase a la bandeja de destacados, donde estarán los más importantes.

Programar

En los últimos años, por suerte, se ha popularizado el concepto de conciliación laboral. Gracias a ello empieza a estar mal visto el recibir correos fuera de nuestras horas de trabajo, o los fines de semana. Pero quizás tenemos que hacer una gestión y no queremos que se nos olvide enviar algo.

Interfaz de programación en web y en app El Androide Libre

Gmail permite crear un mail y enviarlo a una hora concreta el día que escojamos. Así, si estamos terminando un informe el viernes a las 7 de la tarde pero la persona a la que va ya no está trabajando, podemos programar el envío del mail para el lunes a la hora que esa persona entre a trabajar, o a media mañana si no tenemos claro su horario. De esta manera no corremos el riesgo de que se nos olvide y tampoco de molestarla fuera de horas.

Usar esta aplicación es muy sencillo, pero también lo es, como hemos visto, exprimirla para que nos ayude aún más en el día a día. Todas etas funciones están disponibles tanto en la app como en la versión web del servicio en ordenadores y móviles.