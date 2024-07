Así he estado usando una app para ver la TDT e IPTV en un coche con Android Auto

Google ha sabido posicionarse muy bien en el sector automovilístico primero con Android Auto y luego con Android Automotive. Este último es el sistema que están usando marcas como Polestar o Renault para dotar de inteligencia a sus vehículos. Pero el primero es el más usado en España, porque es mucho más básico y sencillo de implementar.

De hecho, hay muchos compradores de coches que no se plantean la compra de un vehículo que no tenga Android Auto o Apple CarPlay, en función del sistema operativo de su teléfono. Con esa capacidad de prescripción no es extraño que muchos desarrolladores se lancen a crear aplicaciones de todo tipo para estos sistemas.

Fermata Auto es una de ellas. Se trata de un reproductor multimedia que es capaz de saltarse las limitaciones que impone Google en Android Auto, aunque para ello ha de salirse de la Play Store. De hecho, hay una versión de esta aplicación en la tienda de Google, pero no es la que tiene todas las funciones desbloqueadas. La más potente hay que descargarla desde Github.

Opciones de desarrollo

Lo primero que hay que hacer es descargar el archivo desde GitHub e instalarlo en el móvil. Pedirá permiso para poder acceder a las notificaciones del móvil y también al contenido multimedia. Esto es necesario si se quiere usar la aplicación para poder ver los vídeos del móvil en la pantalla del coche.

En el caso de que la configuración de Fermata Auto no aparezca en la interfaz del coche hay que activar los ajustes de desarrollo de Android Auto. Para ello lo que hay que hacer es ir a los Ajustes del móvil, buscar Android Auto y entrar en esa sección. En la parte inferior de la misma hay que pulsar varias veces en la zona con el texto Version. Cuando se haya activado aparecerá un texto que indica que las opciones de desarrollo están activas.

Ajustes de desarrollo en Android Auto El Androide Libre

Una vez hecho se pulsa en el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha y se va a Opciones de desarrollo. Ahí hay que activar la opción de Fuentes externas, lo que permitirá poder seleccionar Fermata Auto como aplicación en la lista de apps que aparecen en Android Auto.

TDT en Fermata Auto

Si lo que se quiere es ver la TDT lo que hay que hacer es pulsar en el icono del televisor, el cuarto de la parte inferior empezando a contar desde la izquierda. Cuando se entre hay que pulsar en el icono de la esquina inferior derecha, con forma de televisor con un símbolo + en el interior. Cuando se hace aparece una interfaz para instalar una lista de canales IPTV.

IPTV en Fermata Auto El Androide Libre

Hay múltiples listas de IPTV y para ver los de la TDT se pueden optar por varias, como las que hay en esta web. Hay que poner simplemente el nombre y pegar la URL de la lista en el campo correspondiente. Cuando se guarde quedará como una carpeta con todos los canales disponibles. Desde ahí se podrá reproducir el que se quiera.

Mirroring en el coche

Pero esta aplicación tiene más funciones, al ser un reproductor multimedia muy versátil. Además de poder ver la tele desde la pantalla del coche es posible reproducir un vídeo que se tenga almacenado en el móvil, e incluso hacer mirroring, es decir, poder clonar la pantalla del móvil en el coche, permitiendo ver cualquier aplicación, desde WhatsApp a un juego.

Con la función Fermata Mirror es posible replicar lo que aparece en la pantalla del coche, como se puede hacer como un Chromecast o con un Amazon Fire TV. Aquí se necesitan dar permisos especiales, además de usarse en formato vertical, por la forma de la mayoría de pantallas de los coches. Esta característica es útil para enseñarle a todos los ocupantes lo que aparece en un móvil.

Vídeos a pantalla completa

Otra de las características de Fermata Auto es que permite ver vídeos a pantalla completa en Android Auto, algo que el sistema de Google tiene normalmente limitado. Esto es posible hacerlo desde YouTube pero también desde los vídeos que se tienen almacenados en el propio móvil. Para ello hay que usar la función de la parte inferior derecha, al estar YouTube dentro de un submenú.

Fermata Auto El Androide Libre

Hay móviles que dan problemas con esta aplicación, como los de Samsung, que desde One UI 6 han impedido que la versión de GitHub funcione correctamente. Este fallo no se ha solventado aún y hace que sea imposible usar las funciones avanzadas de la app con estos móviles, permitiendo sólo el envío de audio, que es lo que permite la app de Fermata que está en la Google Play Store.

De igual forma, hay modelos que dan problemas cuando se intenta usar de manera inalámbrica en el caso de que hayamos comprado uno de esos dispositivos que convierte Android Auto por cable en wireless, como el Motorola MA1 que analizamos en el canal. En estos casos no es posible hacer nada y si queremos ver vídeos en el coche o proyectar lo que tengamos en el móvil lo mejor es usar uno de los dispositivos que instala Android completo en el vehículo. Eso sí, son costosos y hay que tener cuidado a la hora de usarlos porque no se permite el uso de algunas funciones cuando estamos conduciendo.