El truco para liberar espacio de WhatsApp gratis y sin perder ninguna fotografía ni vídeo de tus contactos

En España el uso de los smartphones es realmente elevado. Es muy extraño encontrar gente que use teléfonos sencillos o, más aún, que no use teléfonos. Las formas de comunicación han cambiado radicalmente en dos décadas, y actualmente enviar mensajes o hacer videollamadas es algo de lo más común.

Por eso aplicaciones como WhatsApp se han convertido en algo muy importante, y eso que en nuestro país esta aplicación aún no está desarrollada como en otros como Brasil, donde se usa para comprar, enviar dinero o pagar, entre otras cosas. Actualmente no sólo se usan para hablar con la pareja o amigos, sino que también se usa para el trabajo.

Esto hace que mantener una copia de seguridad de los chats sea mucho más importante que antes, cuando lo máximo que podíamos perder eran unos cuantos meses y conversaciones viejas. WhatsApp tiene un sistema de copias de seguridad en local y también en la nube, usando Google Drive, algo que todos los usuarios de Android tienen, aunque no usen mucho.

Más espacio para WhatsApp

El problema es cuando un usuario sí que usa el espacio de su cuenta de Google, por ejemplo con Gmail o Google Fotos. En ese caso es crítico saber gestionar los GB que nos dan, a no ser que estemos dispuestos a pagar mensualmente por Google One. Si no es el caso, hay una forma de hacer que la copia de seguridad de WhatsApp se mantenga, pero no ocupe espacio de nuestra cuenta de Google.

Este truco es muy simple: hacer una segunda cuenta en Google. Para ello hay que ir a los Ajustes del móvil y luego al apartado de Google. Pulsamos encima del correo electrónico y seleccionamos Añadir otra cuenta. Cuando aparezca la interfaz de Iniciar sesión se pulsa en el texto Crear cuenta y seguimos los pasos. Para que WhatsApp use esta nueva cuenta para la copia de seguridad hay que abrir la aplicación, pulsar en el icono de los tres puntos verticales de la esquina superior derecha de Whatsapp y seleccionar la opción Ajustes. En la sección Chats hay que entrar en Copia de Seguridad. Ahí vamos a Cuenta de Google. Al pulsar encima se abre un menú en el que aparecen las cuentas disponibles en el móvil.

Cómo elegir cuenta de Google El Androide Libre

Lo único que restaría es ir a la web de Google Drive con nuestra cuenta principal y pulsar en el ícono del engranaje de la esquina superior derecha. Luego vamos a, Configuración y, en Gestionar aplicaciones, buscamos WhatsApp. Dentro de ese apartado hay que pulsar en Opciones y luego en Desconectar de Drive.