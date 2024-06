Lo nuevo de WhatsApp mejorará las videollamadas usando realidad aumentada: podrás ocultar el fondo

WhatsApp es una de las mejores aplicaciones de comunicación disponibles para smartphone. Puede gustar más o menos, pero es innegable que cuenta con un gran número de funciones y con una enorme base de usuarios que hace que prácticamente cualquier persona con la que quieras hablar, tenga cuenta en la aplicación.

Una de sus mejores funciones de cara a comunicarnos es la de hacer videollamadas. Estas se pueden efectuar con la cámara frontal o con la cámara trasera del dispositivo, y cuentan con opciones tan interesantes como la de compartir la pantalla del móvil durante la llamada.

Ahora, parece que la aplicación está preparando la llegada de nuevas características a las videollamadas, y en este caso estarían estrechamente relacionadas con la realidad aumentada. Además, Yo daría una nueva interfaz que le daría otro aspecto a esta función.

Novedades en las videollamadas

Hay muchos usuarios que utilizan esta formación de WhatsApp a diario, y no es de extrañar, puesto que, sin tener que descargar una nueva aplicación, permite que charlemos y nos veamos con nuestros amigos y familiares de una forma cómoda, sencilla y gratuita. Ahora, parece que llegaría a la aplicación una nueva interfaz, con una estética más limpia y con nuevas funciones.

La más interesante vendría heredada de otras aplicaciones de videollamadas como Zoom o Skype, y permitiría ocultar el fondo de nuestro plano en la videollamada para que nadie pueda ver qué es lo que tenemos detrás. De hecho, todo apunta a que incluso sería posible personalizar este fondo para que sea una imagen de nuestra elección.

Nuevas opciones WhatsApp WaBetaInfo El Androide Libre

Esto mejoraría considerablemente la privacidad, puesto que hay ocasiones quizá no queremos enseñar el lugar en el que estamos o simplemente no queremos que se vean detalles de nuestro hogar. Según recoge WaBetaInfo, esta función no llegaría sola, sino que también llegaría con nuevos filtros y con la posibilidad de aplicar efectos en las videollamadas.

Estos podrían ser los típicos que te cambian la cara o te ponen algún accesorio utilizando la realidad aumentada, y todo lo que sea otorgar más opciones a los usuarios, siempre es un punto positivo. Por otra parte, parece que los usuarios también podrían utilizar su avatar, en lugar de su imagen, de cara a participar en este tipo de llamadas grupales. Por el momento no se sabe cuando llegarán a la versión estable de WhatsApp todas estas novedades, pero lo cierto es que pintan muy bien.