El genial truco de WhatsApp para que nunca se te pase ningún mensaje importante

Si hablamos de aplicaciones de mensajería, WhatsApp es seguramente la primera que se nos venga a la cabeza. Al fin y al cabo es la más extendida en España, y ofrece una enorme cantidad de posibilidades a la hora de comunicarnos con otras personas, además de un flujo constante de novedades. Sin embargo, también se le puede dar uso para mejorar la productividad.

No son pocos los usuarios que usan algunos de los trucos de WhatsApp para ser más organizados, y es precisamente una de las mejores posibilidades que ofrece. Además, teniendo en cuenta que es el lugar en el que se habla con muchas personas, tiene todo el sentido del mundo que se centralice parte de la información que recibimos.

De hecho, incluso hay algunas aplicaciones de notas y productividad como Notes to Self, que están inspiradas en las aplicaciones de mensajería y en la costumbre de muchos usuarios de enviarse mensajes a sí mismos para recordar cosas importantes. Y este puede ser un gran método para no perder información importante. Aunque también es recomendable cifrar con contraseña WhatsApp para que nadie más pueda acceder.

Organízate mejor con WhatsApp

Ya hemos hablado en más de una ocasión de lo útil que es crear un chat con nosotros mismos en WhatsApp. Si creas una nueva conversación, aparecerás tú mismo como contacto con el que iniciar un chat totalmente privado en el que puedes ir guardando información valiosa. Además, también es posible crear un grupo con otra persona y luego echar a esa persona del grupo para que se quede con solo nosotros mismos como integrantes. De esta forma se pueden crear una gran multitud de chats privados para diferentes finalidades.

Por ejemplo, es posible utilizar uno para información relevante, como números de identificación, de pedidos o incluso uno para las tareas pendientes en las que ir apuntando las cosas que tenemos que hacer para luego borrar el mensaje cuando estén completadas. Otra idea es utilizar uno de estos chats para enviar todas las fotografías con información relevante, como apuntes o tarjetas de visita. Así, cada vez que se quiere a buscar algo solo habrá que ir hasta el chat correspondiente.

Hay ocasiones en las que queremos recordar un mensaje en concreto que nos ha enviado otra persona, y en caso de que no se quiera reenviar a uno de los chats privados, también es posible marcarlo como favorito. Esto hará que, dentro de cada conversación, se pueda acceder fácilmente a una lista con todos los mensajes que queramos destacar.

Se pueden añadir tanto mensajes propios como de la otra persona. Para ello únicamente hay que seleccionarlos y pulsar en el icono de la estrella que aparecerá en la parte superior derecha. Así, se podrá volver a estos mensajes de forma rápida desde la ficha de la conversación.