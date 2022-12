Deja de enviarte mensajes a ti mismo: esta app de notas es mejor aún

Si eres de los que se envía mensajes a sí mismo para Muchos usuarios se han acostumbrado a tomar sus notas en un chat de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, pero hoy te vamos a enseñar una aplicación de notas que va un paso más allá.

[Google Keep: 12 trucos para dominar la aplicación de notas]

Su nombre es Notes to Self, y esta se estructura como si fuera una aplicación de mensajería, siendo cada uno de los chats que aparecen en la aplicación una página de notas independiente.

Puede ser útil si prefieres organizarse de esta manera en lugar de con una app de notas convencional. Además, así podrás dejar de utilizar WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería instantánea para tomar notas.

Convierte tus notas en mensajes

Notes to self El Androide Libre

Hay muchas ocasiones en las que hay que tomar notas de forma rápida para no olvidarte de lo que estás apuntando, y en esos momentos suele ser más sencillo abrir WhatsApp y escribir que entrar en la aplicación de notas y crear una nueva página para la nota que vas a tomar.

En Notes to Self lo saben, y han querido apostar por un formato de aplicación en la que las notas se toman así, como si fuera enviar mensajes en un chat, y es una idea que tiene más sentido del que parece.

Notes to self lista de notas El Androide Libre

Entrar a una aplicación de mensajería para apuntar un número de teléfono o una dirección es algo bastante común, y con esta aplicación podrás disfrutar de la misma estética y sencillez, pero en una aplicación de notas real que hará que no tengas que recurrir a WhatsApp para apuntar cosas.

Cada una de las que serían las conversaciones es una página diferente para organizar tus notas, pudiendo crear una nueva, por ejemplo, para la lista de la compra o para apuntar una canción que te ha gustado.

Notes to self tareas El Androide Libre

Cuando abres uno de esos chats aparecerá una vista de conversación en la que cada mensaje que envíes se guardará como un fragmento de la nota.

Cómo descargar en Google Play

Puedes descargar la app de Notes to Self de forma totalmente gratuita de Google Play, y lo mejor de todo es que no cuenta con compras en la aplicación, sino que podrás utilizar todas sus características.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan