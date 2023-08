Compartir pantalla en WhatsApp en una videollamada es extremadamente sencillo

Las aplicaciones móviles se han convertido en la forma más popular de usar programas informáticos. Las más populares, como WhatsApp, han logrado un estatus que hace que sea casi imposible encontrar a alguien que no las use, al menos en países como España. Por eso, cuando se incluye una nueva función hay que valorar no sólo lo que hace, sino el alcance potencial que pueda tener.

Tras el fracaso de Meta en su apuesta por el metaverso, la compañía se ha centrado en dos cosas, la IA y sacarle el máximo partido a WhatsApp, una aplicación que aún tiene un gran potencial por delante. En países como Brasil o La India incluso sirve para enviar dinero entre usuarios.

La última novedad permite compartir la pantalla de nuestro móvil cuando estamos en una videollamada, algo que estaba ya presente en otras apps como Meet pero que ahora podrá ser usado por mucha más gente. Es perfecto, por ejemplo, cuando hay que ayudar a familiares mayores con algo de sus móviles, pero no estamos cerca físicamente.

Cómo compartir pantalla

El proceso para compartir pantalla es muy sencillo. Solo hay que empezar una videollamada y abrir el menú de la parte inferior, donde están los botones de silenciar el micrófono o colgar, entre otros. Ahí aparecerá uno nuevo con forma de móvil con una flecha dentro.

Este icono, el segundo por la izquierda, lo que hace es compartir la pantalla el interlocutor, en vez de mostrar lo que hay delante de la cámara del móvil. De esta forma, se le puede enseñar algo que hay en el smartphone, desde una foto a una forma de hacer algo.

Nuevo botón en WhatsApp para compartir pantalla El Androide Libre

Esto también sirve en sentido inverso. Si queremos ayudar a alguien que tiene un problema con el móvil, es sencillo explicarle en la videollamada que tiene que pulsar ese botón, y a partir de ese momento estaremos viendo lo que hay en su móvil, pudiéndole guiar por voz hacia los ajustes necesarios para solventar el problema que tuviera.

Cuando se haga eso la persona que comparte pantalla verá cómo la ventana de WhatsApp se queda flotando en una esquina, con el resto de la interfaz vista. Eso es justo lo que verá la otra persona. Por supuesto, para usar esta función deberemos otorgar los permisos necesarios para que el sistema funcione, aunque WhatsApp asegura que toda la información de las videollamadas estará cifrada de extremo a extremo.

